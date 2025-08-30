¡Ö¶õÃæ¤ËÉâ¤«¤Ö¤ª¤«¤Ã¤ÑÆ¬¤¬¡Ä¡×°ú¤Ã±Û¤·Àè¤Î²È¤Ç½÷À¤¬¸«¤¿°Ì´¤È²ø´ñ¸½¾Ý¡¡¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ë¤¢¤Ã¤¿Èá¤·¤¤Îò»Ë
²Ê³Ø¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤ÉÔ»×µÄ¤Ê¸½¾Ý¤ËÁø¶ø¤·¤¿»ö¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£Åê¹Æ¤ò´ó¤»¤¿´ØÅìºß½»¤Î½÷À¡Ê60Âå¡Ë¤Ï¡Ö¤â¤¦30Ç¯¶á¤¯Á°¤Î»ö¤Ç¤¹¡×¤È¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÌë¤Ë¸«¤¿¤¢¤ëÌ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
¡Ö·»Ëå¤¬¤ª¤ê½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¹Â¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ´¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥Ã¤È¤·¤ÆÌÜ¤ò³«¤±¤ë¤È¶õÃæ¤ËÉâ¤«¤Ö¤ª¤«¤Ã¤ÑÆ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¡Ö¥¹¡¼¥Ã¤È¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£Èá¤·¤¯Á¯ÌÀ¤ÊÌ´¤È¡¢Ä¾¸å¤Î²ø´ñ¸½¾Ý¡£½÷À¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ë¤ÏÈá¤·¤¤Îò»Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡ÊÊ¸¡§À¾²®À¾»Ò¡Ë
¡Ö¤½¤ÎÊÕ¤ê¤ÏÀÎÂç¶õ½±¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤é¤·¤¯¡Ä¡Ä¡×
¤½¤ÎÃÏ°è¤Ç¤ÏÀï»þÃæ¡¢Ê£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤ë¶õ½±¤¬¤¢¤ê¡¢Âº¤¤Ì¿¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ö¤½¤ÎÊÕ¤ê¤ÏÀÎÂç¶õ½±¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤é¤·¤¯¡¢Âô»³¤ÎÊý¡¹¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»Ö¤·È¾¤Ð¤Ç»¶¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ì¿¤¬Âô»³¤¢¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¡¢ºë¶Ì¸©¤Î50Âå½÷À¡Ê°û¿©¡Ë¤Ï¡ÖÍ©Îî¤Ï¡¢¤¤¤ë¡£»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÂÎ¸³¤·¤¿¤«¤é¡×¤È¸ì¤ë¡£
¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î²ÆµÙ¤ß¡¢Ìë¤Ë½ÉÂê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤À¡£Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÆÀÌ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¡ÖÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÅÏÃ¤¬Íè¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼¡¤ÎÏ¢Íí¤ÏÈá¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿ô»þ´Ö¤·¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¡£¸¼´Ø¸Í¤Ë¡¢¥³¥í¥³¥íÀÐ¤¬Åö¤¿¤ë²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡£¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬²ñ¤¤¤ËÍè¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Éã¤Ë¤âÊ¹¤³¤¨¤¿¤¬¡¢ÁÄÊì¤Ï¡¢²Ð¤Î¶Ì¤ò¸«¤¿¤½¤¦¤À¡×
½÷À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤âÉÔ»×µÄ¤Êµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£Èá¤·¤¤ÊÌ¤ì¤À¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¦¤³¤È¤Ç¡¢µß¤ï¤ì¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
