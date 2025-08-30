「激熱」「天井」「リセ」パチスロ好きが使う“謎のワード”を改めて解説！ でも、知らないあなたは賢明です

最近、パチスロ好きの友人が『BT機』というジャンルの台にハマっている。BT機とはボーナストリガー機の略であるが、パチスロに詳しくない人にとっては『BT機って何？』って感じだろう。このようにパチスロ界隈には独特な専門用語が数多く存在する。

つまり、これを読んでいる賢明なみなさんにとっては生涯無縁のワードってのが結構あるわけだが、ちょっと今回はみなさんに、そういった用語の数々を強引に伝授して差し上げたい。（文：松本ミゾレ）

沢山あるある！パチスロ用語！

先日、おーぷん2ちゃんねるに「三大パチスロ用語『激熱』『リセ』『バケ』『天井』『ベタピン』」というスレッドが立っていた。「三大〜と書いておきながらそれ以上に用語が並んでいるが、気にしなくていい。

むしろ本題は、これら用語が意味するものは何か？ という点に尽きる。スレ主は他にも「据え」や「団子」、「ボックス」、「全台」といった用語も挙げている。ちょっとそれぞれ、簡単に紹介していきたい。

・「激熱」 意味はそのまま。パチンコ・パチスロで機種によって違うが、一般的には大当たり期待度が概ね40％以上ある演出が発生した際に使われる。

・「リセ」 パチスロ台の内部状態をリセットする作業を指す。店員が閉店後に行うもので、リセットすると次の当たりが早くなるなど恩恵がある機種も。リセットしない店もある。

・「バケ」 ボーナスにはビッグボーナスとレギュラーボーナスがあり、後者は獲得枚数が少ない。これをバケと呼称する。語源は諸説あるが、ビッグがレギュラーに化けた、という言いがかり説も。

・「天井」 規定回数まで到達すると強制的に大当たりが確定する救済措置を、天井機能と呼ぶ。天井恩恵は様々だが、天井が存在しない機種もある。

・「ベタピン」 低設定でリセットもせず、何日も放置して営業することをベタピン営業などと呼ぶ。同様のゴルフ用語はあるが、偶然一致しただけで両者の意味するところは全然違う。

・「据え」 ベタピンと同じく、設定変更をせずに翌日も営業する形態。前日高設定の場合はありがたいが、大抵は低設定をそのまま放置しているだけ。

・「団子」 設定配分の高い台を並びで複数台入れている状態を指す言葉。団子のように塊で高設定を投入しているさま。

・「ボックス」 団子と同じようなものだが、より高設定の並びが多くなった状態をボックスと呼ぶ。一列全部が該当する場合などをこう呼ぶ。

・「全台」 全台が高設定、あるいは低設定であると示唆する言葉。大抵は前者を指す際に用いられる。現代では絶滅危惧種のようなワード。

と、こんな具合となる。

これらは大抵のパチスロ打ちがいつの間にか耳にし、自分でも口にするようになる基本的な用語と言える。たとえば「昨日ボックスで456が入りやすいイベント行ったら、まさかのベタピン。やっと天井で当てたのにバケだったわ」みたいな使い方をするわけだ。

基本的な用語に加えてスペック知識がないと勝負の土俵にも立てないのが今のパチスロ

前述のように、パチスロには固有のワードが存在しており、その意味するところを把握していないと余計に負けやすくなるという、娯楽としての欠点がある。

例を挙げればまず「天井」。これを知らないと自分が最大でいくら使えば大当たりを引けるかも予想がつかないし、天井が近い台をみすみす捨ててしまうという愚挙に繋がる。まあ、愚挙で言うんだったらそもそもパチスロしている時点でえらい愚挙なんだけども。

で、こういう用語をしっかり認識するようになっただけでは、まだまだ勝ちには結びつかない。天井だけでなく、台ごとのスペックの違いもちゃんと把握しておかないと、パチスロというのはどんどん負けてしまう。

今で言えば有利区間の把握は必須だ。今のパチスロには大抵この有利区間と呼ばれる、プレイヤーが特別な抽選を受けられる区間が設定されている。有利と言いつつ全然打ち手に有利なものではないんだけども、この有利区間を使って出玉演出を見せるのが今のスマスロAT機。

言ってみれば有利区間への知識がないと勝てないみたいなもので、差枚で特定の枚数に達すると、上位ATに突入するとか、そういうシステムが内蔵されているのだ。あ、そうなると「有利区間」も現在のパチスロ用語の筆頭か。

とにかく、用語は山ほどあるけれど、それぞれの意味合いや仕様を理解していないと勝てないのが現在のパチスロ。そして仕様を理解していてもヒキが悪ければやはり勝てないというのは昔のまま。今はとにかく負けやすく、勝ちにくい時代なのだ。

賢明なる読者諸氏におかれては、恐らく「パチスロなんてジジイの遊びじゃん。やらねえよ」とお思いのことだろう。それはとても素晴らしい判断。あんなのやってるとね、人生を踏み外す危険性がありますよ！