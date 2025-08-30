甘えん坊なサビ猫『たっちゃん』と、好奇心旺盛な黒猫『みちこ』ちゃん。性格が異なるニャンズのホームビデオが反響を呼んでいます。当動画は公開後わずか10日で8万再生を突破するとともに、「ほっこりまったり癒されました」「可愛すぎて一瞬も目が離せない」との声が殺到しています。

【動画：ベランダへ洗濯物を干しにいくと、元野良猫が大声で鳴きだして…】

それはある朝のこと

人気YouTubeチャンネル『サビ猫。たっちゃん』に投稿されたのは、サビ猫『たぬきち（愛称・たっちゃん）』ちゃん・黒猫『みちこ』ちゃんの1日を追った動画です。

この日は朝から厳しい暑さだったため、クーラーをつけて暑さ対策を講じたママさん。寒がりなみちこちゃんのため、室温を29度に設定していたそう。

しかし、そんなママさんの気遣いなどお構いなしに、みちこちゃんはエアコンの冷風から逃れるかのようにしてドーム型のペットベッドに潜ってしまったのだとか。

「彼女は暑くないのだろうか…」と疑問を抱きながらも、洗濯物を干すためママさんは2階のベランダへと移動したといいます。

いつの間にかママさんだけでなくみちこちゃんまでもがいなくなり、無人のリビングとなった場所を見渡していたたっちゃん。

人形を咥えたまま大きな声でママさんを呼ぶ姿を固定カメラが捉えていたそう。お留守番中は静かなのに、ママさん在宅時はこのような行動が見られるという彼女。ママさんが離席・退室すると、大騒ぎしてしまうのだとか。

その後は2階へママさんをお迎えに行ったそう。共にリビングに下りてからは、ママさんの脚と腕を拝借しての“スーパーけりけりタイム”とスキンシップを堪能したといいます。

ママさんとの時間に心も満たされたかと思いきや、ママさんがトイレに立つと、やっぱり大声で鳴いてしまったのだとか。

リビングに現れた小さな訪問者に…

たっちゃんは、トイレから戻ったママさんをお出迎え。

一方のみちこちゃんはというと…テレビ横の空気清浄機の上に乗り、天井付近の壁にいる1匹のクモをロックオン！

何とかしてクモを捕獲しようと苦戦するみちこちゃんを他所に、たっちゃんは座布団でまったりタイムを堪能していたのだとか。

そしてみちこちゃんはクモに夢中になるあまり、足場である空気清浄機から滑り落ちてしまったのだそう。2匹の態度の違いに思わず笑ってしまいます。

ラスト1秒まで可愛さ満点！

動画後半には2匹並んでのお食事シーンのほか、その日届いたばかりのプリンターへと揃って興味を示す姿や、就寝前の映像も。たっちゃん・みちこちゃんの1日が記録された当動画は冒頭からラストまで微笑ましい光景に満ちており、多くの視聴者を魅了しました。

人形を咥えてママさんを探す甘えん坊なたっちゃんに、室内に出現したクモに夢中なハントガール・みちこちゃん。性格の異なるニャンズのキュートな一日を記録した動画には、「たっちゃんとみちこちゃんは丁度良い距離感の仲良し姉妹さんですね」「2人ともかわいすぎますねぇ。罪ですよ」「たっちゃん、みちこ性格が全然違くて可愛い」「たっちゃんもみちこちゃんも可愛すぎて一瞬も目が離せない…」など、彼女たちの愛らしさを絶賛する声が殺到しています。

たっちゃん・みちこちゃんとの暮らしをホームビデオ感覚で不定期配信しているというママさん。2匹の日常は、人気YouTubeチャンネル『サビ猫。たっちゃん』でご覧いただけます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「サビ猫。たっちゃん」さま

執筆：2525

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。