実家に帰省したお兄ちゃんに甘える猫ちゃんの光景が話題となっています。

しばらく会っていなかったためか、始めはお兄ちゃんと少し心の距離があった猫ちゃん。しかし、お兄ちゃんが帰る頃になると、だんだんお兄ちゃんのことを思い出してきたようで…？

この光景には、「息子さんのことが大好きなんですね」「お兄ちゃんの目尻も下がりっぱなし」とコメントが寄せられることに。再生回数は5万回を突破しています。

【動画：久しぶりに帰ってきたお兄ちゃんに……】

始めはお兄ちゃんにそっけなかった福太くん

ミヌエットの福太くんの日常が綴られているInstagramアカウント「fukuta」に、実家を出たお兄ちゃんが一時帰省した時の光景が投稿されました。

お兄ちゃんが帰ってきてからしばらくの間、お兄ちゃんにそっけない反応だったという福太くん。どうやら、福太くんはお兄ちゃんと離れている間に、いつもどんな風に接していたのか忘れてしまったご様子。始めはお兄ちゃんに対してよそよそしい反応だったといいます。

しかし、お兄ちゃんが帰る頃にはすっかり昔のように戻っていたそう。お兄ちゃんに抱っこされた福太くんは、嬉しそうにお兄ちゃんの頬に頭をくっつけていたといいます。

お兄ちゃんに甘える姿にキュン♡

福太くんが大好きなお兄ちゃんに頭をくっつけて甘えていると、お兄ちゃんからもお返しの頬ずりをしてもらったそう。その和やかな光景に、こちらまでほっこりしてしまいます。

お兄ちゃんから頬ずりのお返しをしてもらった福太くんは、なんだかご機嫌なご様子。お兄ちゃんの肩にしがみついたまま、前足を握ったり開いたりしていたといいます。

そんな嬉しそうな福太くんの姿を見ていたら、お兄ちゃんを帰らせたくなくなってしまいます。

嬉しいと"グーパー"してしまう福太くん

お兄ちゃんの肩に乗って、前足を握ったり開いたりする姿には絶賛の声が寄せられることに。福太くんは、嬉しくなると思わず前足を握ったり開いたりしてしまうのだといいます。

別の日にお散歩に行った時も、外の景色が楽しかったのか、飼い主さんの肩にしがみつきながら前足をグーパーしていたそう。

思わず感情があふれだしてしまう素直な福太くんに、キュンとしてしまいます。次はいったいいつお兄ちゃんと会えるのか…福太くんのグーパーを見られる日が楽しみです。

お兄ちゃんに抱っこしてもらう福太くんの光景には、「グーパーする手が可愛い」「お手々に喜びが溢れてる」「甘えん坊で可愛い♡」と絶賛の声が寄せられることに。

Instagramアカウント「fukuta」では、そんな福太くんのたくさんの魅力や、家族との温かなひと時の様子が投稿されています。

福太くん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「fukuta」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。