¥¥ó¥×¥ê¹â¶¶³¤¿Í¤¬¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×½Ð±é¸«Á÷¤ê¡¢¥À¥ó¥¹´ë²è¤ÎÂåÌò¤Ï¾¾ÅÄ¸µÂÀ
King & Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê26ºÐ¡Ë¤¬¡¢8·î30Æü¡¦31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48 -°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦-¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ò·çÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£30Æü¡¢King & Prince¤Î¸ø¼°X¡ÊTwitter¡Ë¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¹â¶¶¤Ï¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÆ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¹â¶¶³¤¿Í¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤êÂç»ö¤ò¤È¤Ã¤Æº£²ó¤Î¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¸«Á÷¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤½¤·¤Æ¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤ÏÆÍÁ³¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤È¤Ê¤êÀ¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¹â¶¶¤Ï¡ÖÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¥À¥ó¥¹´ë²è¡×¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î´ë²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖµÞî± Travis Japan ¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤µ¤ó¤¬¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö±ÊÀ¥Î÷¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê½Ð±é¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç°ú¤Â³¤±þ±ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
