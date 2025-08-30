シュワーバー1試合4発で2位に後退…残り28試合で何が起こる？

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が勝負の終盤戦を迎える。チームは現在、77勝57敗でナ・リーグ西地区首位。2年連続のワールドシリーズ制覇も望める位置につける。そして個人成績でも、3年連続の本塁打キングを争っている。28日（日本時間29日）にフィリーズのカイル・シュワーバー外野手が1試合4発と大爆発し突き放されたものの、逆転キングは可能なのか。終盤の傾向から見てみたい。

大谷は27日（日本時間28日）のレッズ戦を終え、45本でナ・リーグ本塁打王争いのトップに並んでいた。ライバルはシュワーバー。そして大谷は試合がなかった28日（同29日）、シュワーバーはブレーブス戦で大リーグタイ記録となる1試合4発の大爆発を見せ、一気に差をつけられた。

逆転キングは可能なのか。9月の成績で見ると大谷は昨季、打率.393、10本塁打という驚異的な成績で大リーグ史上初の「50本塁打＆50盗塁」へ追い込みをかけた。ただ2023年は右ひじ故障のため試合出場が3試合しかなく、2022年は打率こそ.313ながら本塁打は4本。2021年が.241、3本と、決して毎年好成績を残しているわけではない。

では昨季、なぜここまで数字を伸ばせたかといえば、大谷がかねてから口にしていた「ヒリヒリするような9月を過ごしたい」という夢がかなったからではないだろうか。ポストシーズンに一度も進出できなかったエンゼルス時代は、秋風吹くスタンドを前に試合をしていた。それが昨季はパドレスとの熾烈な優勝争いに身を置き、自身の成績も伸ばした。今季も、地区首位に立っているとはいえ2位パドレスとは2ゲーム差。自身の成績を伸ばせる要素になるだろう。

ただ、ライバルとなるシュワーバーも、秋に大爆発するシーズンが続いている。昨年9月は打率.293、10本塁打。2023年も.242、10本塁打と終盤の追い込みが目立っている。1試合4発はその前触れか。9月15日〜17日（同16〜18日）には、ドジャースタジアムでフィリーズとの3連戦が待つ。バットだけでなく、投手・大谷の登板があればシュワーバーとの直接対決にも注目が集まりそうだ。



（THE ANSWER編集部）