また白髪染め → ちょっと待ったー！ 周りと差がつく【ハイライトヘア】してみない？

ついこないだ染めたばかりのような気がするのに、もう白髪が伸びてきた……。そんな人にこそ試してほしいのが、デザイン性のあるハイライトヘア。伸びても目立ちにくく、立体感も出せるんです！ 今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人に似合うハイライトスタイルをご紹介します。

レイヤーミディ × コントラスト強めのグレイブレンド

こちらのレイヤーミディは、グレイブレンドを使ったハイライトスタイル。@hair_by_keikoさんによるとグレイブレンドは「細やかハイライトと明るいツヤ感カラーで⁣白髪をブレンド、なじませぼかします」とのこと。光が当たったときの筋感が際立ち、スタイルに奥行きと表情を与えてくれます。

外巻きボブ × 柔らかハイライト

ピンクベージュのベースカラーが大人可愛い、ラフな質感の肩上ボブ。ハイライトは目立ちすぎず、光に当たるとほんのり筋感が浮かび上がります。毛先は外巻き、ハチ上は内巻きで軽やかに仕上げれば、柔らかく動きのある印象に。落ち着いた中にさりげない華やかさが漂います。

ミディアムレイヤー × なじむベージュハイライト

こちらのレイヤーミディは、暗めのベースにほんのり明るめのベージュがなじむ、繊細なハイライトが特徴的のスタイル。強く主張しすぎず、髪の動きにそっと表情を添えてくれます。レイヤーがつくる立体感もナチュラルで、軽やかなのに落ち着いた雰囲気に。抜け感がほしいけど派手にはしたくない、そんな気分にちょうどいいスタイルです。

ハイレイヤー × フルハイライトで華やかに

グレージュの柔らかなフルハイライトでまとめた、ハイレイヤースタイル。しっかりと入れたレイヤーによって生まれる筋感が、髪の動きに表情を加えています。ワンカールのスタイリングで毛束の流れがさらに際立ち、上品さのなかに華やかさも感じられる仕上がりに。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hair_by_keiko様、@acco.mama様、@katayu1204様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里