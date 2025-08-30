Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は３０日、ホームに大宮を迎え撃つ。前節２３日の甲府戦（２〇１）で左ふくらはぎ肉離れから４試合ぶりに復帰したＭＦ近藤友喜（２４）が２９日、残り１１戦での「１０勝」を誓いに立てた。同日時点でプレーオフ圏の６位仙台とは勝ち点９差の１１位にとどまる。巻き返しへ、本職とする右ウィングバック（ＷＢ）以外の位置で出場の可能性も高いが、負けられない戦いを制しにいく。

上位進出へ、近藤が決意をプレーで示しにいく。４戦ぶりに戦線復帰を果たした前節甲府戦は、後半１６分から出場。本職の右ＷＢのみならず、終盤は１トップにも入った。「他にいなくてマリオも限界だったので。練習でもやったことはなかったけど、時間をうまく進めることだけを考えていた」。３１度を超える気温の中も走り抜き、勝利に貢献した一戦からの２連勝を狙う大宮戦でも、労は惜しまない。「ＦＷだったりシャドーでも、やれと言われたところでいいパフォーマンスができれば」。勝ち点３取りのために死力を尽くす。

開幕から右サイドで躍動するも、負傷離脱で定位置を失った。それでも「戻ったから出られるとは思ってなかった。いい競争ができている」。組織力の向上は感じているが、今季２２試合で３得点を挙げる男が、控えにとどまり続けはしない。柴田慎吾監督（４０）が就任して３戦目となる大宮戦。「ピッチの幅を使うこと」を重視する指揮官の考えは、個人技で状況を打開できる近藤の持ち味に合致する。「より裏を取っていく動きだったり、スペースを見つけて走ることは求められる。サイドの選手の重要性は大きいサッカーだなと思う」。右から好機を演出すべく、感覚を研ぎ澄ましていく。

残り１１戦へ目標も明確に掲げた。「クラブから『あと１０勝しないと』という話はされているし、残り試合数と勝ち点差が並んでしまったら厳しいイメージはある。そうならないよう、危機感をピッチの上で表現できれば」。負傷箇所の不安はもうない。最大限の力を発揮できる状態となった近藤が、勝利への執念を打ち出し続ける。

（砂田 秀人）

〇…就任２戦目の前節甲府戦で初勝利を手にした柴田監督が、ホームでの初白星に意欲をのぞかせた。２９日のプレドでの非公開練習後、「本拠地でたくさんのサポーターの方々と勝利を分かち合いたい」と声を大にした。プレーオフ圏内の４位にいる大宮とは勝ち点１０の差があるが「相手の対応や対策だけじゃなく、自分たちの良さを出すことが何よりも重要。まずは主導権を握ることをしっかりやりたい」。流れをつかみ続け、４月に敵地で０―１で敗れた雪辱を果たす。