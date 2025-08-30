◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 阪神３―４巨人（２９日・甲子園）

ヒリつくマウンドに帰ってきた。Ｒ・マルティネス投手（２８）が聖地の大声援をため息に変えた。１点差の９回を１０球、３人締めでリーグ２位の３５セーブ。「長く間隔があいていた。球速は気にせず、とにかく低く集める思いで投げた」。中１３日、待ちわびていた通算２０１セーブ目だ。

プロ野球史上最速で２００セーブを達成した１５日の阪神戦（東京Ｄ）以来、１２戦ぶりの出番。ブランクを感じさせないマウンドさばきだった。前回登板以降はチームに大勝、敗戦が続きセーブシチュエーションに３カード恵まれなかった。久々の登板が伝統の一戦。しかも直前の８回に３点差から大勢が２者連続被弾。完全アウェーの重圧に負けず猛虎を止めた。力を制御しながらも最速は１５４キロ。スプリットの落ちも抜群だった。

自信があったから断った。阿部監督の「調整登板する？」の配慮に「ひたすらセーブ機会を待つ」と答えた。打者を立たせてのイメージトレーニングを欠かさず、この期間はブルペンに入り続けていた。黙々と練習を続ける姿に、ブルペン捕手も「ザ・プロフェッショナル」とうなった。

“先生”としても一役買っている。中継ぎ転向１年目の田中瑛には熱血指導の日々。「普段からもっと球数を減らして準備した方がいい。シーズンを完走するだけなら今のでいいけど、それで終わりじゃない。プレーオフを考えた方がいい」。７年連続４０登板以上、キューバ代表での実績も十分。キャリアハイを更新中の田中瑛は「参考になることばかり」と心から感謝する。

今季初黒星を喫し、開幕からの連続試合無失点を３１で止められた７月３日以来の甲子園。因縁の場所でリベンジした。（堀内 啓太）