¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Î½ªÃÍ¡¢£¹£²¥É¥ë°Â¤Î£´Ëü£µ£µ£´£´¥É¥ë¡ÄÍø±×³ÎÄê¤ÎÇä¤ê¤¬Í¥Àª
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡á¾®ÎÓÂÙÍµ¡Û£²£¹Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¡Ê£³£°¼ï¡Ë¤Î½ªÃÍ¤ÏÁ°ÆüÈæ£¹£²¡¦£°£²¥É¥ë°Â¤Î£´Ëü£µ£µ£´£´¡¦£¸£¸¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£¸Æü¤Ë²áµîºÇ¹âÃÍ¡Ê£´Ëü£µ£¶£³£¶¡¦£¹£°¥É¥ë¡Ë¤òµÏ¿¤·¤¿È¿Æ°¤«¤é¡¢Íø±×³ÎÄê¤ÎÇä¤ê¤¬Í¥Àª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·úÀßµ¡³£Âç¼ê¥¥ã¥¿¥Ô¥é¡¼¤Ê¤É¤ÎÌÃÊÁ¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Î¥¢¥ê¥Ð¥Ð½¸ÃÄ¤¬¿·¤¿¤Ê£Á£É¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¸þ¤±È¾Æ³ÂÎ¤ò³«È¯¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢È¾Æ³ÂÎÂç¼ê¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤¬£³¡ó°Â¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£É£Ô´ë¶È¤ÎÌÃÊÁ¤¬Â¿¤¤¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç»Ø¿ô¤Î½ªÃÍ¤Ï£²£´£¹¡¦£¶£±¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î£²Ëü£±£´£µ£µ¡¦£µ£µ¤À¤Ã¤¿¡£