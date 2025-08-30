ÊÝ°é±à¤ÇµßÌ¿Æ¹°á¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¡¡Åìµþ¤ÎNPO¤¬150Ãå´óÂ£
¡¡Àî¤ä¥×¡¼¥ë¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¤Î»ö¸Î¤òËÉ¤´¤¦¤È¡¢Åìµþ¤ÎNPOË¡¿Í¡ÖSafe¡¡Kids¡¡Japan¡×¤¬¡¢»Ò¤É¤âÍÑ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡ÊµßÌ¿Æ¹°á¡Ë150Ãå¤ò¡¢Ì±´Ö¤ÎÊÝ°é±à¤Ê¤É¤Ç¤Ä¤¯¤ëÅìµþÅÔÌ±´ÖÊÝ°é¶¨²ñ¤Ë´óÂ£¤·¤¿¡£¹ØÆþ¤ËÆó¤ÎÂ¤òÆ§¤àÊÝ¸î¼Ô¤¬¡¢ÊÝ°é±à¤òÄÌ¤¸¤Æµ¤·Ú¤Ë¼Ú¤ê¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£Æ±Ë¡¿Í¤Ï¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê»ö¸ÎÍ½ËÉ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂè°ìÊâ¤À¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àî¤ä¥×¡¼¥ë¤ËÆþ¤ëºÝ¤Ï¥é¥¤¥Õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»ÈÍÑµ¡²ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÇã¤¤ÂØ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹ØÆþ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£