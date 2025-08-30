1¡Á7·î¤Î¿å»ºÊªÁíÀ¸»ºÎÌ¤ÏÁ°Ç¯ÈæÌó4¡óÁý¤Î3600Ëü¥È¥ó¡¢µù¶È·ÐºÑ¤Ï°ÂÄê¡½Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñÇÀ¶ÈÇÀÂ¼Éô¤¬È¯É½¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Î1¡Á7·î¤Î¿å»ºÊªÁíÀ¸»ºÎÌ¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ4¡¥37¡óÁý¤ÎÌó3600Ëü¥È¥ó¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£µù¶È·ÐºÑ¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿å»ºÊª»Ô¾ì¤Î¶¡µë¤Ï½½Ê¬¤Ç¡¢¼è°úÎÌ¡¢¼è°ú¹â¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÁý²Ã¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÆâÌõ¤Ï¡¢³¤ÍÎµù³ÍÎÌ¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ1¡¥81¡óÁý¤Î351Ëü9900¥È¥ó¡¢³¤¿åÍÜ¿£À¸»ºÎÌ¤ÏÆ±5¡¥19¡óÁý¤Î1381Ëü6700¥È¥ó¤Ç¤·¤¿¡£Ã¸¿åµù³ÍÎÌ¤ÏÆ±0¡¥06¡óÁý¤Î39Ëü3500¥È¥ó¡¢Ã¸¿åÍÜ¿£À¸»ºÎÌ¤ÏÆ±4¡¥36¡óÁý¤Î1822Ëü3100¥È¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñÆî³¤¤ÎÉú´üµÙµù´ü´Ö¡Ê²Æµ¨¤ÎµÙµù´ü´Ö¡Ë¤Ï½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²«³¤¡¢Þß³¤¡¢Åì³¤¤Î°ìÉô³¤°è¤Ç¤ÏµÙµù´ü´Ö¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÙµù´ü¤Î¿å»ºÊª¶¡µë¤òÊä¤¦¤¿¤á¡¢°ìÉô¤Î·ÐºÑÉÊ¼ï¤ÏÆÃÄêµù³Í·Á¼°¤ÇÀ¸»º¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð»³Åì¾Ê°Ò³¤»Ô¤Ç¤Ï¡¢10Ëü¥à¡¼¡ÊÌó6700¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¡Ë¤Î³¤¾åËÒ¾ì¤Ç¥¢¥ï¥Ó¤ä¥«¥¤¬À¸°éºÇÀ¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯8²¯³ô¤Î°éÉÄÇ½ÎÏ¡¢6Ëü¥È¥ó¤Î¿·Á¯¤Êº«ÉÛ¤Î²Ã¹©ÎÌ¤Ï¡¢¡Ö³¤¾å¿©ÎÈÁÒ¸Ë¡×¤ò½¼Ëþ¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³¤¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¥¿¥¯¥é¥Þ¥«¥óº½Çù¤ÎÆî±ï¤Ë¤¢¤ë¿·áÅ¥Û¡¼¥¿¥ó¡ÊÏÂÅÄ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Àè¿ÊÅª¤ÊÍÜ¿£µ»½Ñ¤Ë¤è¤êÀ¸Á¯¿å»ºÊª¤Î¸½ÃÏ¶¡µë¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Î¿å»ºÍÜ¿£»º¶È¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤Ï56¤ÎÍÜ¿£ÃÓ¤Ç¥¹¥º¥¤ä¶ä¥À¥é¤Ê¤É¤òÍÜ¿£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î»þ´ü¤âÂ³¡¹¤È½Ð²Ù¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤Î¿å»ºÊªÍÜ¿£ÎÌ¤ÏÌÜ²¼¡¢¿å»ºÊªÁíÀ¸»ºÎÌ¤Î8³ä°Ê¾å¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤¿åÍÜ¿£¤ä²Ã¹©¤Ê¤É¤Î¶¡µëÊÝ¾ãÁ¼ÃÖ¤Ë¤è¤ê¡¢¿Í¡¹¤Î¿©Âî¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë