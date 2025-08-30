¿ÆÂ²¤ÎÌ¾µÁ¤ÇÈë½ñµëÍ¿º¾¼è¤« °Ý¿·¡¦ÀÐ°æ¾Ï»²±¡µÄ°÷¤ÏµÄ°÷¼¿¦°Õ¸þ¼¨¤¹ ÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô
¸øÀßÈë½ñ¤ÎµëÍ¿¤ò¹ñ¤«¤é¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡×¤ÎÀÐ°æ¾Ï»²µÄ±¡µÄ°÷¤Î´Ø·¸Àè¤¬²ÈÂðÁÜº÷¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÀÐ°æµÄ°÷Â¦¤¬¶ÐÌ³¼ÂÂÖ¤Î¤Ê¤¤¿ÆÂ²¤ò¸øÀßÈë½ñ¤È¤·¤ÆÆÏ¤±½Ð¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡×¤ÎÀÐ°æ¾Ï»²µÄ±¡µÄ°÷¡Ê68¡Ë¤Ï¡¢¸øÀßÈë½ñ¤ÎµëÍ¿¤ò¹ñ¤«¤é¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤¬Ê£¿ô¤Î´Ø·¸Àè¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢ÀÐ°æµÄ°÷Â¦¤¬¡¢¶ÐÌ³¼ÂÂÖ¤¬¤Ê¤¤¿ÆÂ²¤ò¸øÀßÈë½ñ¤È¤·¤ÆÆÏ¤±½Ð¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¿ÆÂ²¤ò´Þ¤à¶ÐÌ³¼ÂÂÖ¤Î¤Ê¤¤Ê£¿ô¤Î¿ÍÊª¤ò¸øÀßÈë½ñ¤È¤·¤ÆÆÏ¤±½Ð¤Æ¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤ª¤è¤½800Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐ°æµÄ°÷¤Ï¤¤Î¤¦¡¢ÂåÍý¿Í¤òÄÌ¤¸¤ÆµÄ°÷¼¿¦¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£