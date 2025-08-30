世にもおいしいチョコブラウニー×ドトール♡カフェオレ気分の新作登場

大人気シリーズ「世にもおいしいチョコブラウニー」から、コーヒーチェーンのドトールと初コラボレーションした新フレーバーが誕生します。新商品『世にもおいしいチョコっとドトールカフェオレブラウニー』は、ビターなコーヒーとホワイトチョコの甘さが織りなす大人の味わい。2025年9月1日（月）より、デイリーヤマザキやミニストップなど一部店舗で数量限定販売されます。

カフェオレ気分を楽しめる限定ブラウニー

コーヒー風味のブラウニー生地に、ザクザク食感のホワイトチョコチップをサンドした『世にもおいしいチョコっとドトールカフェオレブラウニー』。

まるでカフェオレのようなほろ苦くやさしい味わいが楽しめます。ひとくちサイズのキューブ型なので持ち運びもしやすく、仕事や家事の合間のブレイクタイムにぴったり。

コーヒー好きはもちろん、甘さ控えめのスイーツを探している方にもおすすめです。

価格も魅力♡ちょっとしたご褒美に

新商品は1袋218円（税込235円）で手に入るのも嬉しいポイント。プチプラながら本格的なコーヒーの香ばしさと、ホワイトチョコのまろやかな甘さが贅沢に楽しめます。

おしゃれなパッケージはちょっとしたギフトにも最適で、コーヒーと一緒に差し入れすれば会話も弾みそう。

なくなり次第終了の数量限定商品なので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください。

おうちカフェにもぴったりな新作スイーツ

『世にもおいしいチョコっとドトールカフェオレブラウニー』は、人気ブラウニーシリーズとドトールの魅力がぎゅっと詰まった特別な一品。

おうちでのリラックスタイムや、ちょっと疲れた日のご褒美スイーツとしてもぴったりです。218円（税込235円）という手軽さで、大人のカフェオレ気分を楽しめるのは嬉しいポイント。

数量限定のため、見つけたらぜひ一度味わってみてくださいね♪