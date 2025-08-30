◆パ・リーグ 日本ハム５―０楽天（２９日・エスコン）

日本ハムは２９日、楽天戦（エスコン）に５―０と快勝。貯金を今季最多タイの２６とし、首位ソフトバンクとの１ゲーム差をキープした。先発した北山亘基投手（２６）は７回１２０球を投げ６安打無失点、９奪三振の力投。中盤は得点圏に走者を背負ったが要所を締めた。１５日の楽天戦（楽天モバイル）で黒星を喫した荘司との投げ合いを制し、今季８勝目を挙げた。

最速１５５キロの真っすぐに変化球を織り交ぜ、北山が要所を締めた。４回１死一、二塁のピンチではボイト、鈴木大を連続三振。５回の２死一、二塁でも、村林を真っすぐで見逃し三振に仕留めた。７回１２０球を投げ６安打無失点。９奪三振の力投で今季８勝目を挙げ「ピンチもあったんですけど、三振を取ったり、切り抜けられたんで良かった」と胸を張った。

チームの悪い流れも断ち切った。ソフトバンクに３連勝したものの、その後の西武戦（ベルーナＤ）は１敗１分け。流れが停滞したことを感じていた。その中で、初回は真っすぐで押し込み３者連続三振。「ホームに戻ってきて、もう一回ピリッとするようなピッチングをしたいと思っていた。先制点を与えずにいけたので、役割は果たせたと思う」とうなずいた。

本来の自分を取り戻した。ここ数試合、真っすぐの強さが足りないと感じていた。「今回かなり改善していけた部分があって、その感覚を崩さないように大事に投げた。球数を投げすぎた要素もあったんですけど、課題は克服できた」。５回に村林を見逃し三振に仕留めた真っすぐは１４９キロ。球速がやや落ちる後半も、質の良さで差し込んだ。「そこが一番良かった部分」と手応えを明かした。

前回投げ負けた荘司とのマッチアップを制し、自己最多を更新する８勝目。「やり返すという強い気持ちだった。最低でも２ケタ勝ちたいと思うので、もっともっと貪欲にチームに貢献したい」。首位ソフトバンクとは１ゲーム差をキープ。勝負の９月、自信を持って右腕を振り続ける。

（山口 泰史）