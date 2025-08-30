元フジテレビのフリーアナウンサー、中村江里子（56）が29日、自身のブログを更新。ミラノへ移住することを報告した。

中村アナは「ご報告をさせてください。9月から“1年間”、ミラノに移住をすることになりました！！家族それぞれの新しいチャレンジのスタートです 夫の仕事のプロジェクトのためにミラノに住みます」と報告し「1年であればミラノとパリは遠くないですし、単身赴任という選択肢もあるのですが フランスでは単身赴任というのは一般的ではなく家族は一緒にいるべきだという考え方が強く、私たちも家族で新しいことに一緒にチャレンジしたいと思いました。幸い、次女が高校1年生になるというのも背中を押してくれました」と移住に至った経緯を明かした。

続けて「そして長女と息子は・・・日本へと向かいます 長女は1年、息子は3ヶ月、東京で生活をします」と伝え「8月からイタリア語の勉強をしようと思っていたのに・・・それもスタートできていないですし、困ったものですが・・・『なんとかなる!!』って気楽に構えています」と新生活への意気込みをつづった。

さらに「だって、フランス語全くわからないままフランスに住み始めて、26年ここにいたんだから。ちょっとやそっとのことじゃめげませんよ」と宣言した。