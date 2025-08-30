3人の子どもの母でタレント山口もえ（48）が29日、インスタグラムを更新。8歳の娘の作った料理を公開した。

山口は「8歳児が夏休みの間 お弁当を食べていなかったからか… おにぎりと卵焼きが食べたい！って 自分で作るって作りました（もちろん私も手伝って…） 卵焼きは枝豆入り。母ちゃん思いもつかなかったアイディアで」と記し、おにぎりと卵焼きの写真をアップした。

続けて「夏休みお弁当がないだけでどれだけ楽か〜！！と思ってたけど… 娘がお弁当を恋しがってくれてたことを知り 新学期も5時起き弁当三個生活を頑張ろうと思った出来事でした」と思いをつづり、「あー夏休みが終わるね。子育て中の皆さまお疲れ様でした！！」と伝えた。

そして「それからすべてのこどもたちへ 夏休み明け学校行きたくなかったら行かなくて良いんだよ 無理しなくて良いんだからね 学校だけがすべてじゃないからね 逃げたって良いんだよ 皆も周りのこどもに伝えてね」と呼びかけた。

この投稿に「おいしそう！！わたしも食べたいな」「かわいいーー癒される！」「もえさんの優しさ心に響きます」などのコメントが寄せられている。