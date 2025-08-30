山口もえ（2021年撮影）

3人の子どもの母でタレント山口もえ（48）が29日、インスタグラムを更新。8歳の娘の作った料理を公開した。

山口は「8歳児が夏休みの間　お弁当を食べていなかったからか…　おにぎりと卵焼きが食べたい！って　自分で作るって作りました（もちろん私も手伝って…）　卵焼きは枝豆入り。母ちゃん思いもつかなかったアイディアで」と記し、おにぎりと卵焼きの写真をアップした。

続けて「夏休みお弁当がないだけでどれだけ楽か〜！！と思ってたけど…　娘がお弁当を恋しがってくれてたことを知り　新学期も5時起き弁当三個生活を頑張ろうと思った出来事でした」と思いをつづり、「あー夏休みが終わるね。子育て中の皆さまお疲れ様でした！！」と伝えた。

そして「それからすべてのこどもたちへ　夏休み明け学校行きたくなかったら行かなくて良いんだよ　無理しなくて良いんだからね　学校だけがすべてじゃないからね　逃げたって良いんだよ　皆も周りのこどもに伝えてね」と呼びかけた。

この投稿に「おいしそう！！わたしも食べたいな」「かわいいーー癒される！」「もえさんの優しさ心に響きます」などのコメントが寄せられている。