タレントかとうれいこ（56）が29日、インスタグラムを更新。水着姿を公開した。

「かとうれいこ27年ぶり最新写真集『AROUND』（講談社）が10月3日(金)に発売します」と書き出し、オレンジ色のワンショルダー型の水着ショットを公開。片腕を上げて“美ワキ”を全開し、サングラスを鼻にかけている。

「27年ぶり?!多分私が1番びっくりしています 素敵なチームの皆さんと初めて訪れた オーストラリアで、大人の夏を撮影していただきました」とつづった。

そして「20代を一緒に駆けてきてくれた皆さんはもちろん、同世代の女性にも見ていただきたい、そんな大切な作品です。皆さんにそっと寄り添える様な、時々見返したくなる様な、そんな写真集になってくれたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いします」と締めくくった。

加藤の投稿に対し「完璧です！」「かとうさんの活躍期より後の世代ですが、初めて見た時に『こんな美しい人がいるのか』と感動したのを覚えています 一度間近でお目にかかりたいものです」「マジで綺麗過ぎる」などと書き込まれていた。