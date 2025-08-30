双子の妊娠を公表したタレントで歌手の中川翔子（40）が29日までに、インスタグラムを更新。産後の体重について質問を投げかけ、先輩ママたちからのアドバイスが続々と寄せられた。

中川は「妊娠中の方、出産した方、体重どうでした？」と質問を投げかけ、「最近はあまり体重について言わないと先生から言われましたが、、あまりにも人生で初めてみる数字すぎて 脂肪燃焼スープ作ってみました 野菜いっぱい！食べ応えありおいしいこれは良い」と明かした。

そして「最近食べたいものがビビっと来すぎてもりもり食べてたからなぁ。腹帯が長さ足りなくなってしまってる！」と打ち明け、大きくなったおなかを抱えた姿を公開した。

続けて「双子だと最大20いくらしいと聞いて震えてます 産後ちゃんと痩せるのかなあ？！ どうやって痩せるんですか？！ 本当に産後どうやって痩せましたか？！？！？！ 産後いつダイエットはじめました？！ 美容なにしました？！とりあえず骨盤ガードル買ったけど！」と産後についての疑問をつづった。

そして「腰が限界にきてます 普通に座ってても息苦しいし ドライヤーで立ってられず しゃがむと立ち上がず ひい！みんな本当にすごいよ、、」と吐露。

続けて「お風呂みがきやゴミ捨てはお任せしちゃってます 頭ではサッとできそうな動きが全然出来なくなってきた」と明かした。

そして「サクレレモンが異常においしく感じて大変です！ ダイエットは産後に、、 いまはタンパク質やビタミンや葉酸を意識した自炊 頑張ります」と打ち明けた。

この投稿に「きっと双子とのお散歩やお出掛けだけでもかなりのカロリー消費だと思います。きっとすぐ戻れますよ」「母乳を与えて育児をしていれば自然に痩せますよ」「体重の事は今は忘れましょう（笑）いつもどんな時でもしょこたんは美しく可愛いです」などのコメントが寄せられている。