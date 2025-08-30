©ABCテレビ

『新婚さんいらっしゃい！』の藤井隆と井上咲楽MC就任3年を記念し、5週にわたり全国3都市をめぐるサンキューツアー。4週目の今回は、大分県宇佐市からお届け！

まずは街の魅力を、大分朝日放送の下野紗弥アナウンサーが紹介。今年1月、「住みたい田舎ベストランキング」で全国1位を獲得した宇佐市で、行くべき3つのスポットを案内してもらった。

1箇所目は「からあげ太閤」。全国の人気唐揚げ店を対象に、一般投票により日本一を決定する「からあげグランプリ」で2代目グランドチャンピオンに輝いた、まさに日本で一番おいしい唐揚げ店だ。お店自慢の「ももの唐揚げ」は、「みんなが好きな味の最大公約数」とMC藤井も絶賛！

2箇所目も“日本一”を感じられる「辛島 虚空乃蔵」。宇佐市に本社を置き、むぎ焼酎「いいちこ」を製造販売している三和酒類による酒の体験施設だ。実は、大分県は麦焼酎の出荷量が日本一だそう。こちらでは日本酒づくりを見学でき、実際に味わうことも。MC2人も日本酒飲み比べセットでノリノリに…。さらにはクラフトビールをつくる醸造場で、“ゆずエール”を堪能！

上機嫌で3箇所目の「宇佐神宮」へ。全国におよそ4万社ある八幡社の総本宮だそうで、今年はこの地で社殿が建てられてから1300年のメモリアルイヤー！今回はこちらの能楽殿で新婚トークが行われた。

浴衣姿で登場した新婚さんを、まずはVTRで紹介。宇佐市内の⽥園⾵景のなかにある⽴派な新居は、3LDKの2階建て。1匹の子犬＆2匹のウサギと暮らすには広すぎるうえ、裏庭には自家菜園まで…。新婚ゆえに気になるのは値段だが、実は賃貸で家賃は6万円、井戸水だから水道代もかからないのも田舎暮らしならでは。

2人はマッチングアプリで出会ったというが、言うことなすこと“なんか変”な夫に惹かれてしまったという妻。メッセージのやり取りや電話を何回か重ね、初デートの日を決めたところで、夫がとんでもない提案をしたという。「続きは（収録会場の）宇佐美神宮でチェケラ！」と煽る“なんか変”な夫と妻の新婚トークが始まった。

まさかの提案とは、「僕の家でご飯を食べよう」。これにはMC2人もドン引きするも、電話で話すときには正座で待ち、ワンコールで出ていた夫のピュアさを信じた妻は、訪問することに。夫によれば、仕事の都合で夜しか会えないものの、コロナ禍でお店も閉まっていたから、「カレーを作るから一緒に食べよう」と誘ったんだという。

しかし実際は、かなりの料理下手！手際が悪く、9割は妻がつくったそう。一緒に食べ始めると、夫は急に黙り込み、なんと涙を流し始めた。親が共働きで、家族と食卓を囲む機会が少なかったからだというが、「聞いてないなら怖い」とさらにドン引きするMC2人…。

そして妻が帰り支度を始めると、再び黙り込み、「夜も遅くなったから泊まっていきなよ」と、再びまさかの提案！怯えるMC陣をよそに、「本当に優しさで言っているのかなと思い始めた」妻は、泊まらせてもらうことにしたという。

とはいえ恋愛本やGoogle検索を参考に、「付き合ってからじゃないとその先はだめ」だと捉えていた夫は、悶々としつつ朝を迎える。そしてなんと、2日目も夕食を一緒につくって食べて泊まることに。3日目の朝、お礼も込めてお弁当をと、妻が卵を焼いていたところ、気づけば起きてきた夫が、またもや涙を流しながら卵焼きを食べていたという。

やっぱり“なんか変”だが、連日の涙を見て惹かれていったという妻。その日の夜、ついに「ベッドに来ていいよ」と声をかける。寒い12月、カタい床に掛け布団もなく眠る夫が可哀想だったというが、初対面から3日連続で泊まる妻こそが“なんか変”…。

そろそろ覚悟を決めようと、夫が交際を申し込んだところ、「まさかのOK」だったというが、「3日も泊まられたら普通は確信する」と総ツッコミを喰らうのだった。

やがて交際開始から3年が経ち、妻の誕生日に湯布院のレストランへ。いよいよプロポーズとなるが、「そのときの気持ちを共感してもらいたい」と、MC井上を相手に再現することに。渡されたのは贈答用のカステラ。中を開けた井上は絶叫！さらにはとんでもないブーケまで登場する“なんか変”なプロポーズに、MC2人も苦笑い！？

