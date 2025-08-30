¥í¥Ã¥Æ¡¡113»î¹çÌÜ¤ÇV°ï¡Ä30»î¹ç»Ä¤·20Ç¯Ï¢Â³¡¡µÈ°æ´ÆÆÄ¡ÖÁ´Éô¾¡¤Ä¤Ä¤â¤ê¤Ç¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥í¥Ã¥Æ1¡Ý3¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2025Ç¯8·î29Æü¡¡ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï113»î¹çÌÜ¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤¬´°Á´¾ÃÌÇ¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î¥Ü¥¹¤¬6²ó¤ò5°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¡¢ÂÇÀþ¤Ï4²óÌµ»àËþÎÝ¤«¤é¾®Àî¤Îº¸µ¾Èô¤Î1ÅÀ»ß¤Þ¤ê¡£¼Ú¶â¤Ïº£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤26¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡30»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ20Ç¯Ï¢Â³¤ÎV°ï¤¬·èÄê¡£µÈ°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö1°Ì¡¢2°Ì¤¬ßõÎõ¡Ê¤·¤ì¤Ä¡Ë¤ÊÁè¤¤¤ò¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌµÀÕÇ¤¤Ê»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÅô¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤Î¸å¤â¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Ä¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢Á´Éô¾¡¤Ä¤Ä¤â¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£