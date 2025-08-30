◇関西学生アメリカンフットボール1部リーグ 立命大49-17同大（2025年8月29日 MKタクシーフィールド ）

リーグ戦1試合を大阪府吹田市のMKタクシーフィールドで行った。学生王者の立命大はRB漆原大晟（2年）がキックオフリターンTDを決めるなど7TDの猛攻。3年ぶりに1部へ昇格した同大を49―17で下し、白星スタートを切った。

ラストイヤーに懸ける思いが力みにつながった。スターター3年目の初戦。振り返る立命大QB竹田剛（4年）の顔に、苦笑いが浮かんだ。

「普通にプレーすれば良かったのに、自分だけが力んでしまった感じ」

RB漆原のキックオフリターンTDで幕を開けた王者の25年シーズン。得意の地上戦で追加点を奪いながら、背番号5のパスが思うように決まらない。第2Qにはインターセプト。反省と課題だけが後に残った。

昨年の甲子園ボウルでベストパフォーマンス。日本一へ導き、兄・祐がDeNAからドラフト1位指名され、「竹田家の年になった」と喜んだ。24日には、兄を応援するため、日帰りで東京ドームへ。プロ2勝目を目の当たりにした。「（兄の存在は）刺激しかないです」。連覇へ、次戦こそエースQBの本領を見せる。（堀田 和昭）

《王者苦しめた同大》

同大が昨年の学生王者を最後まで苦しめた。キックオフリターンTDで先制を許した直後のシリーズ。FGを蹴ると見せかけて、ホルダーからボールを受けたRB大島が走るスペシャルプレーでTDを奪った。7―21とされた第2Q10分41秒には、6分を超えるロングドライブでTD。最後は地力の差で敗れたとはいえ、3年ぶりの1部昇格で台風の目になる可能性を見せた。橋詰功ヘッドコーチは「この点数が実力の差。このチームはまだまだこれからです」と前を向いた。