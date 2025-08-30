¥¥ó¥×¥ê¹â¶¶³¤¿Í¡¢¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù½Ð±é¸«¹ç¤ï¤»¡¡¥È¥é¥¸¥ã¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤¬½Ð±é¤Ø
¡¡8·î30¡¦31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡¾°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¡¾¡Ù¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎKing ¡õ Prince¡¦¹â¶¶³¤¿Í¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¹â¶¶¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¡¢Travis Japan¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡Ù¥¥ó¥×¥ê¡¢»ÖÂº½ß¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢É¹Àî¤¤è¤·¤é10¿Í½¸·ë¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡»ÖÂº½ß¡¢Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢±ÊÀ¥Î÷¤È¤È¤â¤Ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¹â¶¶¡£8·î31Æü19»þÂæ¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡Ö»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡¦É¹Àî¤¤è¤·¤Ê¤ÉÁíÀª¿Í¤ÈÁ÷¤ë¥Ü¡¼¥À¡¼¥ì¥¹LIVE¡¡We are the No Borders!!¡×¤¬ÊüÁ÷Í½Äê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡¾°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¡¾¡Ù¤Ï¡¢Áí¹ç»Ê²ñ¤ò¾åÅÄ¿¸Ìé¡¢±©Ä»¿µ°ì¡¢¿åËÎËãÈþ¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òKing ¡õ Prince¡¢»ÖÂº½ß¡¢Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡¢¤ä¤¹»Ò¤¬Ì³¤á¤ë¡£¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÏSUPER EIGHT¡¦²£»³Íµ¡£
¡¡¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡¾°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¡¾¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ8·î30¡¦31ÆüÊüÁ÷¡£
