µð¿Í¡¦»³ºê°Ë¿¥10¾¡¡ª6²ó1¼ºÅÀ¤Ç3Ç¯Ï¢Â³2·å¾¡Íø¡¡¡ÖÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¡×ºå¿À¤ËÀã¿«¤Ç¹Ã»Ò±à½é¾¡Íø
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í4¡Ý3ºå¿À¡Ê2025Ç¯8·î29Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤Ë¤â¼«Á³¤ÈÎÏ¤¬¤³¤â¤ë¡£°ÕÃÏ¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Ë¾¡¤Ã¤¿¡£»î¹çÁ°»þÅÀ¤Ç15¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¡¢Í¥¾¡¤Þ¤Ç¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤â11¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¼ó°Ì¡¦ºå¿À¤«¤é¡¢µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¤Î¼¹Ç°¤¬¾¡Íø¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£º£µ¨ºÇ¸å¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÎÅÁÅý¤Î°ìÀï¡£3Ï¢Àï¤Î½éÀï¤ò¼è¤ê¡¢¾¡Éé»Õ¤Î´é¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯¾Ð¤ß¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸Í¶¿¤Ç³«Ëë¤·¤¿¤¬¡Ê»³ºê¤¬¡ËÅÓÃæ¤«¤é¡È¼«Ê¬¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡É¤È¸«¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢Èà¤Ê¤ê¤Ë¤¤¤¤¼«³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ç¤¤Æ¤ë¡×
¡¡»Ø´ø´±¤Î°ÕÃÏ¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¾¡¤ÁÆ¬¤Î»³ºê¤¬±þ¤¨¤¿¡£4²ó4¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿Á°²ó15Æü¤Îºå¿ÀÀï¸å¡¢ÈèÏ«¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¡£Ãæ13Æü¤ÇÂ÷¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¼ó°Ì¤Î½ÉÅ¨Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÁ°¤ÏÀ¨¤¯¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤Åêµå¤À¤Ã¤¿¡£ÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¡£¶¯¤¤³Ð¸ç¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤ê¡¢3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î6²ó1»à°ìÎÝ¤«¤é¤Ïº´Æ£µ±¡¢Âç»³¤òÏ¢Â³»°¿¶¤Ë»Â¤Ã¤Æ±¦¼ê¤ò°®¤ê¤Ê¤¬¤éËÊ¤¨¤¿¡£6²ó5°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡£3Ç¯Ï¢Â³2·å¾¡Íø¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤¦°ì¿Í¤Î¼«Ê¬¤¬º£µ¨¤Î¹¥Åê¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»î¹ç¤Ë¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êÆþ¤ê¤¹¤®¤º¡¢»î¹ç¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤ÏÆþ¤ê¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¡£¡Ö¤¢¤Î¥Ü¡¼¥ë¿¶¤é¤Ø¤ó¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤È¡¢Ðíâ×¡Ê¤Õ¤«¤ó¡Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£6²ó2»à°ìÎÝ¤Ç¤Ï¡¢Âç»³¤ò¥«¥¦¥ó¥È2¡½2¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤à¤È¡ÖÂç¾æÉ×¡×¤È3ÅÙ·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤«¤éÅêµå¡£136¥¥í¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¶õ¤òÀÚ¤é¤»¤¿¡£¥×¥í5Ç¯ÌÜ¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¹Ã»Ò±à½é¾¡Íø¡£¡Ö¤³¤Î1¾¡¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ¾±¤¤Ë¿»¤Ã¤¿¡£
¡¡Ï¢ÇÔ¤ò4¤Ç»ß¤á¤¿¤¬¡¢ºå¿À¤È¤Ï¤Þ¤À14¥²¡¼¥àº¹¡£Áê¼ê¤ÎºÇÃ»Í¥¾¡¤ò9·î5Æü¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£2¥ê¡¼¥°À©¸å¤ÎºÇ¤âÁá¤¤Í¥¾¡¤Ï90Ç¯µð¿Í¤Î9·î8Æü¤À¤±¤Ë¡¢²¿¤È¤«°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¾¡¤Ä¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï»Ä¤ê3»î¹ç¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ø¡¢É½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£¡ÊÂ¼°æ¡¡¼ù¡Ë
¡¡¡Ôºå¿ÀºÇÂ®VÁË»ß¤Ç¤¤ë¤«¡Õµð¿Í¤Ïºå¿À¤Ë¾¡Íø¤·14¥²¡¼¥àº¹¡£¤³¤ì¤Çºå¿À¤ÎºÇÃ»Í¥¾¡·èÄêÆü¤ÏÁ°Æü¤Î9·î4Æü¤«¤é5Æü¤Ë±ä¤Ó¤¿¡£2¥ê¡¼¥°À©¸å¤ÎºÇÂ®Í¥¾¡Æü¤Ï90Ç¯µð¿Í¤Î9·î8Æü¡£ºå¿À¤Ï¤Þ¤À¤³¤ÎµÏ¿¤Î¹¹¿·¤òÁÀ¤¨¤ë¤¬¡¢µð¿Í¤Ï°ÕÃÏ¤ò¸«¤»ÁË»ß¤Ç¤¤ë¤«¡£
¡¡¡Ô¥¥ã¥ÙËþÎÝ°ìÁÝV·â¤â¡Õ¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬¡¢1¡½1¤Î6²ó1»àËþÎÝ¤Ç±¦Ãæ´Ö¥Õ¥§¥ó¥¹¾åÉô¤ËÅö¤¿¤ëÁö¼Ô°ìÁÝ¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡£¡ÖºÇÄã¤Ç¤âµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦·è¾¡ÂÇ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»°ÎÝ¤Ø¿Ê¤á¤º¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÜÎÝÂÇ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤ÆÆóÎÝ¤Ç²ù¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¡Ê¼¡¤ÎÎÝ¤Ø¡Ë¹Ô¤±¤ë¤È¤³¤í¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¾å¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£