¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡À¾Éð1¡Ý8¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯8·î29Æü¡¡¥Ù¥ë¡¼¥ÊD¡Ë
¡¡À¾Éð¡¦¹â¶¶¤¬7²ó7°ÂÂÇ¡¢º£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¤Î7¼ºÅÀ¤Ç7ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡2²ó1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç½¡¤ËÀèÀ©3¥é¥ó¤òÍá¤Ó¡¢4²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¤Ï¿ùËÜ¤Ëº¸±Û¤¨Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤µ¤ìÂçÎÌ¼ºÅÀ¡£¡ÖÀè¼èÅÀ¤òÍ¿¤¨¡¢ÂçÎÌ¼ºÅÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÏÈ¿¾ÊÅÀ¡£¤â¤Ã¤ÈÂçÃÀ¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¹¶¤á¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡ºÆ¤Ó¼«ÎÏCS¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤¬¾ÃÌÇ¡£À¾¸ý´ÆÆÄ¤Ï¡Ö2¡¢4²ó¤È¤â4¡¢5ÈÖ¤ò½Ð¤·¤Æ¤«¤é¤Î3¼ºÅÀ¡£4²ó¤ÏÍÞ¤¨¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£