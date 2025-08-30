◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 阪神３―４巨人（２９日・甲子園）

歓声と悲鳴が交錯する二塁ベース上で、キャベッジが誇らしげに弓矢ポーズを決めた。その指先にいる三塁ベンチのナインが、ベンチのラバーをたたきながら喜びを爆発させた。「勝ち越すことができてよかったです」。走者一掃の適時二塁打が決勝打。豪快な一振りで勝ち越しに成功した。

１―１の６回１死満塁。カウント１―２から甘く入った１５１キロの直球を見逃さなかった。「最低でも犠飛、理想を言えば外野の間を抜ける当たりを打とうと」と、振り抜いた打球は、右翼から左翼へ吹く１０メートルの逆風を切り裂いて右中間フェンス最上部に直撃。本塁打まで十数センチに迫る大飛球だった。

一方、十分に三塁へ到達できた打球で二塁打止まり。阿部監督は「すごく大きい３点でした」と、称賛しつつ「日本の野球をなめるなと。そういう細かいこともできないと日本じゃ成功しないよと、今日は勝ったからこそ言ってあげたい」と、来日１年目の大砲に次の１点を狙うスキのない走塁を求めた。

夏の甲子園が終わったばかり。遠征先の宿舎や東京Ｄベンチ裏のテレビで、球児たちの奮闘が目に入ってきた。米国のテネシー州出身の助っ人は「野球以外のことにも全力で取り組んできた」という初心を思い出していた。

高校時代は野球とバスケの二刀流。野球では遊撃に加えて８７マイル（約１４０キロ）前後の球速で投手としても名が知られていた。バスケでは「スポーツで一番得意なプレー」というダンクでリングを破壊するなど、身長１８８センチの肉体に備えた圧倒的な身体能力で活躍。「人生において無駄なことはない」と研さんを積んできた日々が、今につながっている。

来日自己最長タイの出場６試合連続ヒット。８月中旬には２２打席無安打も経験した不振を脱した。「結果にとらわれず、自分のプロセスをしっかりと信頼して、常に全力を尽くすことで、状態が上がってきた」。上昇気流に乗りつつある大砲が、チームに勢いを与えた。（内田 拓希）