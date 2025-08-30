◇バドミントン 世界選手権 第５日（２９日、パリ）

女子ダブルス準々決勝で、昨夏のパリ五輪銅メダルで世界ランク３位の志田千陽（２８）、松山奈未（２７）組＝再春館製薬所＝が、同５位の韓国ペアに２―０で快勝。３位決定戦がないため、初の銅メダル以上を確定させた。３０日の準決勝で世界ランク２位のマレーシアペアと対戦する。初結成から１１年の「シダマツ」は今大会限りでペアを解消する。女子シングルスの山口茜（２８）＝再春館製薬所＝も４強入りし、４大会連続５度目の表彰台を確保した。

銅メダルに輝いたパリ五輪と同じ会場で、シダマツペアがそろって左拳を突き上げ、歓喜の時を迎えた。第２ゲームのマッチポイント。２人の間に打たれたショットを志田がはたき返し、過去３大会で敗れてきた“鬼門”の準々決勝を突破。４度目の世界選手権で初のメダルが確定し、松山は「やっと壁を越えられた。率直にうれしい」。志田も「シダマツとして１００点」と笑顔で向き合った。

不規則に吹く空調の風に戸惑い、第１ゲームは先に主導権を握られた。志田が「松山の状態は良かった。自分が立て直せば大丈夫」と相手の強打を拾い続け、松山の技ありショットで相手のミスを誘うと７―１２から５連続得点。武器の前後の速いローテーションを駆使した攻撃で、このゲームを逆転で先取。立て直して初戦の２回戦から３戦連続ストレート勝ちにつなげた。

シダマツで成し遂げたいことがある。山口の応援で志田が１６年リオデジャネイロ五輪を現地観戦してから２人で抱いた夢が「世界一」だ。昨夏のパリ五輪では準決勝で中国ペアにストレート負け。松山が「ああ…。金メダルが取れなくなったんだ…」と悔し涙。志田も床に突っ伏して泣いた。

今年４月にペア解消を決めた際、最後の舞台に選んだのが世界選手権。志田が「もう１回、パリでやりたいね」と提案すると「世界選手権で表彰台に立ちたい。優勝したい」と声をそろえ、最後の舞台へと懸けてきた。初の表彰台は確保したが、志田は「まだ満足できない。ここまできたら金メダルしかない」と闘志。シダマツとして初の世界一の夢をかなえ、有終の美を飾る。

◆シダマツのパリ五輪 女子ダブルス準決勝で中国ペアにストレート負けを喫するも、翌日の３位決定戦でマレーシアペアに２―０と完勝し、銅メダルを獲得。１２年ロンドン五輪銀の藤井瑞希・垣岩令佳組、１６年リオデジャネイロ五輪金の高橋礼華・松友美佐紀組に続き、日本勢３組目の五輪表彰台に立った。