Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÂ¤Ç¿å¤«¤±¾Ð´é¡Ö¤ªÃãÌÜ¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö´é¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Ê¤¡¡Á¡×
¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎÃæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡Ê28¡Ë¤¬29Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£9·î1Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Ç½ç¼¡ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¥ê¥ó°ìÈÖºñ¤ê¡¡Åü¼Á¥¼¥í¡×(¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë)¤Î¿·¥Æ¥ì¥ÓCM¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Ãæ¾ò¤Ï¡Ö¥¥ê¥ó°ìÈÖºñ¤ê¡¡Åü¼Á¥¼¥í¡¡Åü¼Á¥Ö¥é¥¶¡¼¥ºÊÔ¡¡¤ª¤Õ¤·¤ç¤Ã¤È¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤ËºÂ¤ê¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÂ¤Ç¿å¤ò¤«¤±¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÆ°²è¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¥Ñ¥Ñ¤â¤ª¤¸¤µ¤ó¤â¤«¤Ã¤¯¤¤¡¼¡¼¡¼¡×¤Èµ¤·¡¢CM¤Ç¶¦±é¤ÎËÀî±Ù»Ê¡Ê63¡Ë¡¢ÉÛÂÞÆÒÂÙ¡Ê63¡Ë¤È¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö°ì½ï¤Ë¿å¤«¤±¹ç¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¡¼¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡¡¾Ð¡×¡Ö´é¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Ê¤¡¡Á¡×¡Ö¿å¤«¤±¤Æ¤ë¤Î¤ªÃãÌÜ¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£