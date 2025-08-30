Æü¥Æ¥ì27ºÐ¿·º§¥¢¥Ê¤¬ÀèÇÚ¥¢¥Ê¤È¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë£²¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÀ¶Á¿·ÏÈþ¿Í»ÐËå¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×È¿¶Á
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¹ú³êÃ«¡Ê¤Ì¤«¤ê¤ä¡Ë¤³¤³¤í¡Ê27¡Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬29Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÀèÇÚ¥¢¥Ê¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¹ú³êÃ«¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÀèÆü¡¢¤Ï¤¿¤Á¤ã¤ó¤ÈÍ·¤ó¤À¤è¡×¤Èµ¤·¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤Ç¡¢Æ±¶É¤ÎÈª²¼Í³²Â¥¢¥Ê¡Ê33¡Ë¤È¤È¤â¤ËÎÃ¤·¤²¤Ê¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë»Ñ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¡Ö°ìÀ¸Ãý¤Ã¤Æ¤é¤ì¤ë¤·¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¿¤¯¤µ¤ó¾è¤ì¤ÆËÜÅö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤Þ¤¿¤¤¤³¤¦!!¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¹ú³êÃ«¥¢¥Ê¤ÏÀè·î25Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¶Á¿·ÏÈþ¿Í»ÐËå¡×¡Ö¤â¤¦Èþ½÷ÂÐ·è¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡õ²Ä°¦¤é¤·¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£