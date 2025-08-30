TBSº´¡¹ÌÚÉñ²»¥¢¥Ê¡ÖÁ´°÷Ì¾Á°¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤¬£Í¡×Æ±¤¤Ç¯Â¾¶É¥¢¥Ê¤é¤È£³¥·¥ç¤Ë¡Ö¹ë²Ú°¼à¥Èþ½÷¤¾¤í¤¤¡×
TBSº´¡¹ÌÚÉñ²»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê27¡Ë¤¬29Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±¤¸1998Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢Ì¾Á°¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤âÆ±¤¸2¿Í¤È¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
º´¡¹ÌÚ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤ß¤Á¤ã¤ó¤È¤â¤¨¤Á¤ã¤ó¤È!¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¿¹»³¤ß¤Ê¤ß¥¢¥Ê¡Ê27¡Ë¤È¥¿¥ì¥ó¥ÈÆ£¹¾Ë¨¡Ê27¡Ë¤È¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¡Ö¤³¤ÎÆü¤â¤È¤Ã¤Æ¤â½ë¤«¤Ã¤¿¤±¤ÉÁÖ¤ä¤«¤Ê2¿Í¤ËÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¼¡¤Ï¤ß¤æ¤Á¤ã¤ó¤â!¡×¤È¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¹õÅÄ¤ß¤æ¥¢¥Ê¡Ê26¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡ÖÁ´°÷Ì¾Á°¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤¬M¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö3¿ÍÁ´°÷¥Þ¥¸¤ÇÄ¶²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¹ë²Ú°¼à¥Èþ½÷¤¾¤í¤¤¡¡¤ß¤ó¤Ê¥«¥ï¥¤¥¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£