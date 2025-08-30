ÆüËÜ¤Ï½à¡¹·è¾¡¤Ç¥ª¥é¥ó¥À¤ÈÂÐÀï¡ª 2Ï¢ÇÆÃæ¤Î½÷²¦¤Ï»Ñ¤ò¾Ã¤¹¡ÚÀ¤³¦¥Ð¥ìー½÷»Ò2025¡Û
¡¡29Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢2025¥Ð¥ìー¥Üー¥ë½÷»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÊÀ¤³¦¥Ð¥ìー¡Ë¤Î¥é¥¦¥ó¥É16¤Î2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡32¥«¹ñ¤Î¤¦¤Á16¥õ¹ñ¤¬¿Ê½Ð¤·¤¿·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡£¤½¤Î½éÆü¤È¤Ê¤ë29Æü¤Ë¤Ï¡¢½÷»Ò¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½vs½÷»Ò¥»¥ë¥Ó¥¢ÂåÉ½¡¢½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½vs½÷»Ò¥¿¥¤ÂåÉ½¤Î2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Àè¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¥é¥ó¥À¤È¥»¥ë¥Ó¥¢¤Î°ìÀï¤Ï¡¢¥¨ー¥¹¤Î¥Æ¥£¥ä¥Ê¡¦¥Ü¥·¥å¥³¥Ó¥Ã¥Á¤òÉé½ý¤Ç·ç¤¯2Ï¢ÇÆÃæ¤Î½÷²¦¥»¥ë¥Ó¥¢¤¬¶ìÀï¡£Àè¤Ë2¥»¥Ã¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤é¤ÎÈ¿·â¤Ç¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ¸å¤ÏÎÏ¿Ô¤¥ª¥é¥ó¥À¤¬¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎËö¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤¦°ìÊý¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬³«ºÅ¹ñ¤Î¥¿¥¤¤ÈÂÐÀï¡£°µÅÝÅª¥¢¥¦¥§¥¤¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥È¥ìー¥È¤Ç¤Î´°¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¡¢¾¡Íø¤·¤¿¥ª¥é¥ó¥À¤ÈÆüËÜ¤Ï9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë½à¡¹·è¾¡¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥»¥ë¥Ó¥¢¤È³«ºÅ¹ñ¤Î¥¿¥¤¤Ï¥Ù¥¹¥È16¤ÇÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÀ¤³¦¥Ð¥ìー½÷»Ò2025 8·î29Æü·ë²Ì¡Û
¥ª¥é¥ó¥À 3-2 ¥»¥ë¥Ó¥¢
Âè1¥»¥Ã¥È 27-25¡ÃÂè2¥»¥Ã¥È 26-24¡ÃÂè3¥»¥Ã¥È 22-25¡ÃÂè4¥»¥Ã¥È 20-25¡ÃÂè5¥»¥Ã¥È 15-11
ÆüËÜ 3-0 ¥¿¥¤
Âè1¥»¥Ã¥È 25-20¡ÃÂè2¥»¥Ã¥È25 23¡ÃÂè3¥»¥Ã¥È 25-23