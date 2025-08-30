女優趣里（34）とBE：FIRSTのRYOKIこと三山凌輝（26）が結婚していたことを29日、発表した。趣里の第1子妊娠も公表。直筆で連名の署名を添えた報告文を、それぞれのインスタグラムで同時に投稿した。

快活で自然体な笑顔が印象的な趣里は、明るく後輩思いの人柄でも知られる。主演を務めたNHK連続テレビ小説「ブギウギ」などで共演した、サッカー元日本代表FW三浦知良（カズ）の長男で俳優の三浦獠太（27）は、趣里を「師匠みたい」と慕っている。

趣里と三浦は同じ事務所の先輩後輩で、朝ドラの撮影に入る前にも複数人で食事に行っていたという。三浦は昨年の取材で、趣里について「すごく仲良くさせてもらっていて、普段から気にかけてくれる。そのとき（食事）も元気？ とか、お互いの近況とかいろいろ話しました」。

三浦は20年に現事務所に入り、当時臨んだワークショップで最初に芝居を教わったのが趣里だった。「とにかく楽しんでほしい」と繰り返し伝えられたという。

主演としてハードなスケジュールをこなしていた朝ドラ現場でも、凜（りん）としたたたずまいを崩さなかった。同作で趣里演じるスズ子の新マネジャー役を務め、その勇姿を間近で見ていた三浦は「周りにその大変さを思わせないようにする姿がすごかった」と振り返る。

「以前と変わらず『何も考えず、楽しんで』とずっとおっしゃってくださったので、僕も楽しむことを徹底できた。全員に今この撮影を楽しんでほしいっていう気持ちをすごく感じて。趣里さんの中には1個『楽しむ』っていうところが強くあるんだなって改めて感じました」

明るく前向きで、どんな時でも周囲を気遣う心優しい人柄がにじみでる。これからも“楽しむ”思いを胸に、家族とともに新たな人生を切り開いていく。【玉利朱音】