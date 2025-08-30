¡Ö¶½Ì£ËÜ°Ì¤Ç¡Ä¡×¿åÅ·µÜÁ°±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç30ÂåÃËÀ¡ÈºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¡É¤Þ¤¯¡¡1¿Í¥±¥¬¡¡Åìµþ¡¦Ãæ±û¶è
30Æü¸áÁ°0»þÁ°¡¢Åìµþ¡¦Ãæ±û¶è¤Î¿åÅ·µÜÁ°±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç30Âå¤ÎÃËÀ¤¬ºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¤Þ¤¡¢1¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤Ï¡Ö¶½Ì£ËÜ°Ì¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢30Æü¸áÁ°0»þÁ°¡¢Åìµþ¥á¥È¥íÈ¾Â¢ÌçÀþ¡¦¿åÅ·µÜÁ°±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¾å¤Ç30Âå¤ÎÃËÀ¤¬ºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¤Þ¤¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿50Âå¤ÎÃËÀ¤¬¹¢¤ÎÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¤ÆµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥×¥ì¡¼¤ò¤Þ¤¤¤¿ÃËÀ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ê¡¢Âç¼êÄ®±Ø¤Þ¤Ç°ÜÆ°¤·¤¿¸å¡¢µÛ¤¤¹þ¤ó¤ÀÃËÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»ëÄ£¤ÎÇ¤°Õ¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢30Âå¤ÎÃËÀ¤Ï¡Ö¶½Ì£ËÜ°Ì¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤¬¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
