TBSÌîÂ¼ºÌÌé»Ò¥¢¥Ê¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤ß¤¿¤¤¡×¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥Ô¥ó¥¯¥ï¥ó¥Ô²ÆìËþµÊ¡Ö¸«¹û¤ì¤Þ¤¹¡×
TBS¤ÎÌîÂ¼ºÌÌé»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê27¡Ë¤¬29Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²Æì¥í¥±¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
TBS·Ï¡Ö¥×¥Á¥Ö¥é¥ó¥Á¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸áÁ°9»þ55Ê¬¡Ë¤Î¥í¥±¤Ç²Æì¤òË¬¤ì¤¿ÌîÂ¼¥¢¥Ê¤Ï¡¢¡Ö²Æì¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æü¡¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡Ö³¤¤â¤´ÈÓ¤âºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢³¤¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¶¦±é¼Ô¤È¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÈäÏª¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¿§¡¹½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¡¡¤Ê¤ª¤Î¤³¤È»×¤¤½Ð¿¼¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¤Þ¤¿ÌîÂ¼¥¢¥Ê¤¬ÃåÍÑ¤¹¤ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç¤âÎÃ¤·¤¯Æ°¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È¤âµ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤Î»£±Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖåºÎï²á¤®¤Æ¸«¹û¤ì¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£