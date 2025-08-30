陸上男子１００メートルの桐生祥秀（２９）＝日本生命＝が２９日、埼玉県川越市の東洋大川越キャンパスで練習を公開した。代表入りを確実にしている９月１３日開幕の世界選手権東京大会で自身初の決勝進出への意気込みと、メンバーに選出される見込みの４００メートルリレーでのメダル獲得を誓った。また、男子２００メートルで世界選手権２大会連続代表の鵜沢飛羽（とわ、２２）＝ＪＡＬ＝は、茨城県つくば市の筑波大で練習を公開した。

炎天下で、桐生は己を奮い立たせていた。「順調に来ている。個人としては２０１９年のドーハ大会ぶりの世界陸上。楽しんでいきたい」。世界選手権自身初の決勝を目指す。

７月の日本選手権では５年ぶりに優勝。３日の富士北麓ワールドトライアルでは参加標準記録を突破する９秒９９をたたき出し、代表入りを確実にした。着実に世界選手権への歩みを進めてきた２９歳は「日本選手権を優勝して世界大会に個人で出られるので、１００点」と、ここまでの過程に満点を出した。

世界選手権での最高成績は、１９年ドーハ大会での準決勝進出だ。東京大会へは「（決勝に）立ちたいという思いと、メダルを取りたいという思いは、考えれば考えるほどテンションが上がる」と笑顔。メンバー入りの見込みである４００メートルリレーへは「メダルを取りたい」ときっぱり口にした。

２２年の休養の原因にもなった潰瘍性大腸炎や、アキレス腱（けん）の痛みも乗り越えてきた苦労人は「８人決勝にそろったらどうなるのか分からないのが１００メートル。実際どうなるのか楽しみ」と意気込んだ。まだ見ぬ境地へ、全力で向かう。