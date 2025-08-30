¡Úµð¿ÍµÏ¿¼¼¡Û»³ºê°Ë¿¥¹Ã»Ò±à¤Ç¥×¥í½éÇòÀ±¡¡Å¨ÃÏÌ¤¾¡Íø¤Ï¥Þ¥Ä¥À¤À¤±
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À£³¡½£´µð¿Í¡Ê£²£¹Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡»³ºê¡Êµð¡Ë¤¬º£µ¨£±£°¾¡ÌÜ¡££³Ç¯Ï¢Â³£²¥±¥¿¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£µð¿Í¤Ç¤Ï£²£²¡Á£²£´Ç¯¤Ë£³Ç¯Ï¢Â³¤Î¸Í¶¿°ÊÍè¤À¡£
¡¡»³ºê¤Î¹Ã»Ò±à¤ÎÇ¯ÅÙÊÌ¾¡ÇÔ¤Ï¡¢
£²£²Ç¯¡Ý¡¡¡¡¡¡ºòÇ¯¡Ý¡ü
£²£³Ç¯¡ü¡ü¡Ý¡¡º£Ç¯¡Ý¡»
¡¡£²£²Ç¯¤Î¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ£±ÅÙ¤ò´Þ¤á¡¢£³Ï¢ÇÔÃæ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£¸ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç¹Ã»Ò±à½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¥»¤ÎÅ¨ÃÏµå¾ì¤ÇÇòÀ±¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢£µÅÐÈÄ¤Ç£°¾¡£³ÇÔ¤Î¥Þ¥Ä¥À¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î£±£°¾¡ÅþÃ£¤Ï¡¢¼«¿È£²£°ÅÐÈÄÌÜ¤Ç¡¢£¸·î£¸Æü£Ä£å£Î£ÁÀï¤Ç£¹¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤Æ¤«¤é¡¢£²Àï¤Ç£²¥±¥¿¾¡Íø¤Ë¾è¤»¤¿¡££²£³Ç¯¤Î£±£°¾¡ÌÜ¤Ï¼«¿È£²£³ÅÐÈÄÌÜ¡¢ºòÇ¯¤¬£²£´ÅÐÈÄÌÜ¡£²áµî£²ÅÙ¤Ï¤È¤â¤Ë¼«¿È¤ÎºÇ½ªÀï¤Ç¤ÎÅþÃ£¡££±£°¾¡¤¬»³ºê¼«¿È¤ÎºÇÂ¿¾¡Íø¿ô¤À¡£
¡¡£±£°¾¡¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢£²£³Ç¯¤¬£·Àï¤òÍ×¤·¡¢ºòÇ¯¤â£´Àï¤«¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢º£Ç¯¤ÏÂÆ§¤ß¤Ï£±ÅÙ¤À¤±¡£²áµî£²ÅÙ¤Ï¡¢³ê¤ê¹þ¤ß¤Î£±£°¾¡¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¼«¿ÈºÇÂ¿¾¡¹¹¿·¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡£¡ÊÊ¡»³¡¡ÃÒµª¡Ë