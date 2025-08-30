◇セ・リーグ 阪神3-4巨人（2025年8月29日 甲子園）

阪神・佐藤輝明内野手（26）が、29日の巨人戦（甲子園）の8回1死で2試合連発となる左越え34号ソロを放った。夏の長期ロードを終え、約1カ月ぶりに帰還した聖地での一発で、今季118試合目にしてキャリアハイを更新する257塁打とした。年間311塁打ペースで、「300」の大台を超えれば生え抜きでは1979年掛布雅之以来46年ぶり4人目（5度目）の偉業となる。チームは3―4で惜敗し、優勝マジックは「11」のまま持ち越した。

約1カ月ぶりに仰ぎ見た甲子園の夜空に、佐藤輝の砲弾が舞った。1―4の8回1死から後輩・森下が放った19号ソロの流れを受け、難敵・大勢を攻略。カウント1―2からの真ん中154キロを砕き、左翼席へと運んだ。3―4。逆転劇を夢見る虎党の大歓声を背に、主砲はダイヤモンドを淡々と一周した。

「良かったんじゃないですか。（5月1日以来の逆方向弾は）いいんじゃないですか」

12球団トップを独走する34号、82打点。連夜のアーチも、敗戦という事実が26歳の口調を重くする。試合前半の2打席は左飛、中飛と決して悪くない打球ながら、6回の第3打席はカウント2―2からの際どい外角球をストライク判定され、見逃し三振に倒れた。メンタルのさざ波を必死に抑え、挑んだ第4打席で鮮やかな聖地“帰還弾”。百戦錬磨の背番号8は、タダでは転ばない。

この夜の「4塁打」を加えて、今季118試合目にしてキャリアハイを更新する257塁打をマークした。この数字も、実は「超」が付くほどの12球団断トツ。リーグ2位が広島・ファビアンの201で、パ・リーグ1位の日本ハム・レイエスですら212。球界屈指の長距離砲が、またもや猛虎史に、その名を刻みそうだ。

118試合257塁打は、シーズン143試合に換算すると311塁打。「300」の大台を超えれば、球団生え抜きでは79年掛布雅之以来、46年ぶりの快挙となる。半世紀近く眠ったままの記録に挑む“令和のミスタータイガース”。30日は、勝利へと直結する快音を期す。

敗戦後「形としてはゲームになりましたけど、やっぱり悔しい。明日（30日）、またしっかり頑張るというところ」と次戦を見据えた藤川監督に呼応するかのように、背番号8も「（久しぶりの甲子園で）打球も何個かさばけたので良かった」とうなずいた。順調に減り続けた優勝マジックは「11」で足踏み。最短優勝は9月5日広島戦（甲子園）に伸びた。そこから6試合、本拠地に腰を据える。7、8日以来の連敗は「甲子園V」への小休止だと思えばいい。（八木 勇磨）