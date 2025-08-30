◇セ・リーグ 阪神3-4巨人（2025年8月29日 甲子園）

試合には敗れた。悔しいのは、言うまでもない。ただ、試合後の阪神・森下の表情からは、安堵（あんど）感もにじみ出た。

「やっぱり（久しぶりの）ホーム球場なんでね、ファンの人たちは盛り上がっていた。甲子園は広いし、風もあって点は取りづらいですけど、その中で終盤粘れたのは明日（30日）につながる」

巨人の勝ちパターンの一角・大勢が登場した8回。約1カ月ぶりに帰ってきた甲子園には、やや諦めムードが漂っていた。その空気を、勝負強い打撃が持ち味の背番号1のバットが一変させた。

「球をじっくり引きつけて見るというよりかは、真っすぐのタイミングでちゃんと打ちにいかないと、（相手が）大勢さんで真っすぐが速いので。それがいい結果になった」

1―4で迎えた8回1死だ。カウント2―2から真ん中高めに来たスライダーを振り抜いた打球は、左翼ポール際へ飛び込む今季19号ソロとなった。打った瞬間、自らもスタンドインを確信した豪快弾。沸きに沸いた虎党の声援を浴びつつダイヤモンドを一周した。

「4打席目に今までの（打席の）反省も踏まえて、自分の中で修正した。まあまあ、良かったかなと思う」

この一撃が口火となり、続く佐藤輝のアーチも誘発した。2人のアベック弾での不敗は今季6試合目でストップしたが、聖地のファンに希望を抱かせた。キャリア初の20号にも王手。生え抜き右打者の入団3年目以内の20号到達なら、2年目で到達した81年岡田彰布以来となる。

それでも満足はしていない。好調時に比べて、フォームやタイミングの取り方については「まだまだ」と話す。「相手の勝ちパターンの投手から一本打てた。次はそう、うまくはいかない。そこも踏まえて、ちゃんと自分のスイングができるように、準備したい」。開幕前に掲げた目標は30発。残り25試合、とにかく前進あるのみだ。（石崎 祥平）