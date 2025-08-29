日経平均、110.32円安の「42,718.47円」で取引を終了…値下げ競争激化の懸念から「牛丼チェーン」の株価が軒並み安へ【8月29日の国内株式市場概況】

2025年8月29日（金）の日経平均株価をはじめ、日経平均寄与度の上位と下位銘柄、業種別騰落ランキング、東証プライム市場に上場している個別株式の騰落率ランキングなどをお伝えします。

8月29日の日経平均株価は、前日比110.32円安の42,718.47円で取引を終えました。日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がりが68銘柄、値下がりが152銘柄、変わらずが5銘柄。

日経平均株価の寄与度下位は、ファーストリテイリング〈9983〉、KDDI〈9433〉、ファナック〈6954〉、リクルートホールディングス〈6098〉、ソニーグループ〈6758〉となり日経平均を押し下げた一方、寄与度上位は、ソフトバンクグループ〈9984〉、アドバンテスト〈6857〉、フジクラ〈5803〉、電通グループ〈4324〉、三菱商事〈8058〉となりました。

また、東証プライム市場の売買高は18億6,600万株、売買代金は4兆4,068.09億円となり、前日と比べて減少。

業種別では、非鉄金属、パルプ・紙、卸売業、建設業、情報・通信が上昇した一方、不動産業、保険業、輸送用機器、小売業、電気・ガス業などが下落しました。

東証プライム市場の個別銘柄の値上がり上位は、1位が東洋エンジニアリング〈6330〉で+160円（+10.46％）の1,690円、2位が大阪チタニウムテクノロジーズ〈5726〉で+243円（+10.43％）の2,573円、3位が古野電気〈6814〉で+450円（+8.65％）の5,650円となりました。

一方、値下がり下位は、1位がアステリア〈3853〉で−209円（−10.14％）の1,853円、2位が吉野家ホールディングス〈9861〉で−252円（−7.34％）の3,179円、3位がTOKYO BASE〈3415〉で−35円（−6.60％）の495円で取引を終えました。

下落率2位となった吉野家ホールディングスは、すき家を運営するゼンショーホールディングスが牛丼を値下げすると前日に発表し、業界全体で値下げ競争が激化するとの懸念から売られました。

ゼンショー〈7550〉は−201円（−2.11％）の9,325円、松屋を運営する松屋フーズ〈9887〉は−240円（−3.33％）の6,960円となり、牛丼チェーンの株価は軒並み安となりました。

なお、年初来高値を更新したのは137銘柄、年初来安値を更新したのは8銘柄でした。