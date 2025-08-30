◇セ・リーグ 阪神3-4巨人（2025年8月29日 甲子園）

まさかのアクシデントに見舞われた。5回まで1失点と粘投を続けていた阪神先発・大竹に異変が起こったのは、6回だった。途中から左ふくらはぎがつり、緊急降板を余儀なくされた。甲子園の巨人戦通算4試合目の登板で、悔しい初黒星（2勝）を喫した。

「結果的にマウンドを降りてしまったので…。それでチームも負けた。その辺はプロ野球選手として、責任を果たしていない」

初回を3者凡退で立ち上がり、3回まで無安打投球を展開。4回1死一、二塁から岸田に中前適時打を許して先制点を献上したものの、冷静に後続を断って最少失点で切り抜けた。続く5回は打者3人で料理。直後の攻撃では1死満塁で打席に臨み、相手先発・山崎から中前適時打も放って試合を振り出しに戻していた。

ところが、くだんの6回だ。1死から連打と四球で満塁とされると、安藤投手コーチとトレーナーが急きょマウンドへ。治療のため一度ベンチへ下がったものの、そのまま交代を告げられた。5回1/3を4失点。不完全燃焼の3敗目を喫した。

この日はナイターにもかかわらず、気温が30度近くまで上昇。特に湿度80％超と暑苦しいマウンドとなった。その中で懸命に腕を振ったが、熱意に体がついてこなかった。酷暑の影響で、27日DeNA戦でも、ルーキー・早川が登板中に足をつりかけるアクシデントが発生。左腕は「単純に暑いからとか水分が足りてないからとか、そういう話でもないところもある。しっかり投げきれるようにやっていくしかない」と努めて前を向いた。 （山手 あかり）