Ëå¤Î¤¬¤ó¡¢µÞ·ã¤Ê°²½¡Ä¡Ö¤â¤·¤â¡×¤Î»þ¡¢°ä¤µ¤ì¤ë²ÈÂ²¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©ÉÔ°Â¤È³ëÆ£¤ÎÁ´µÏ¿¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
Í¾Ì¿¤ï¤º¤«¤ÊËå¤Î´ê¤¤
ÉÄ¤µ¤ó¤Î¤¬¤ó¤Ï¡¢µÞ·ã¤Ë°²½¡£ËÜ¿Í¤â¥Ä¥é¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ä¡£¤³¤Î¤È¤¡¢·»¤Ï²þ¤á¤Æ¡ÖËå¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¶²ÉÝ¤ò¼Â´¶¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤è¤ê¤âÉ×¡¦¥«¥Ã¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡£ËÜÅö¤Ë¶¯¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¤½÷À¤Ç¤¹¡£
µã¤«¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÄËå¤Î·òµ¤¤Ê»Ñ
·»¤ÎÍ¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ë°Â¿´¤·¤¿ÉÄ¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¡¢°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤·¤Æ¡¢É×¡¦¥«¥Ã¤Á¤ã¤ó¤«¤é¹ð¤²¤é¤ì¤¿¸·¤·¤¤¸½¼Â¡Ä¡£¤³¤ì¤«¤éÌ²¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤È¤â¤Ë²ñÏÃ¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡£²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ä¥é¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¤ë¤À¤±Ëå¤Î¤½¤Ð¤Ç²á¤´¤·¤¿¤¤¡¢¤±¤É¡Ä
·»¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç¤¹¤Í¡£ÉÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Ë°¦¾ð¤òÍ¿¤¨¤ë¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²ÈÂ²¤Ë¤â°¦¤µ¤ì¤ë¿Í¤Ê¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤Î·»¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë¤Ï¡¢ÉÄ¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÊÖ¿®¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ëå¤ÎÍÆÂÖ¤¬°¤¤¤³¤È¤ò°Å¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶»¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
ÉÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÇ´ü¤ÎºÇ´ü¤Þ¤Ç¡¢À¸¤¤ë¤³¤È¤òÄü¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÅ¤«¤ËÂ©¤ò°ú¤¼è¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ï¤ê¤Î¿Í¤Ø¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¾ð¤òÍ¿¤¨¡¢¶¯¤¯À¸¤¤Ì¤¤¤¿ÉÄ¤µ¤ó¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
