¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À3-4µð¿Í¡Ê2025Ç¯8·î29Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ºå¿À¡¦¾®Ìî»û¤ËÂÔË¾¤Îº£µ¨½é°ÂÂÇ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£3ÅÀÎôÀª¤Î7²ó1»à°ìÎÝ¤ÇÂåÂÇ¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡£
¡¡3ÈÖ¼êº¸ÏÓ¡¦ÃæÀî¤Î145¥¥í¤ò¶¯¿¶¤·¤¿ÄËÎõ¤Ê°ìÂÇ¤Ï¡¢²¬ËÜ¤ò¶¯½±¤¹¤ë»°ÎÝÆâÌî°ÂÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£6Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï2ÅÙ¤ÎÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤ò·Ð¤Æº£·î26Æü¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤è¤¦¤ä¤¯½ä¤Ã¤Æ¤¤¿º£µ¨½éÂÇÀÊ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£¡ÖÄ¹¤¤´Ö¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡£º£¤â¤Þ¤À²ù¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤»¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´¬¤ÊÖ¤·¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£