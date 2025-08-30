「女子ゴルフ・ニトリ・レディース・第２日」（２９日、北海道ＣＣ大沼Ｃ＝パー７３）

４６位からスタートしたルーキーの青木香奈子（２５）＝マイナビ＝が４バーディー、ボギーなしの６９をマークし、通算５アンダーで７位に急浮上した。６９のささきしょうこ、６８の大出瑞月、６７の呉佳晏（台湾）が通算８アンダーで首位に並んだ。アマチュアの中沢瑠来（るな）は７１で回り、首位と１打差の４位。

苦しんだ末にトンネルを抜けた。青木香は涙を浮かべつつ、晴れやかな表情で２日間を振り返った。「１１試合ぶりですよね！」と、ようやくの予選通過に声を弾ませた。ノーボギーは自身初。６９も自己ベストだ。

５月のパナソニック・オープンで予選を通ってから、苦難が待ち受けていた。何をやっても、カットラインを割ってしまう。「何が悪いか全然分からなくて…」。当然、決勝ラウンドの土、日曜日は時間ができる。その時間が、悩みを深めることにもつながる。

前週のＣＡＴレディース。タッグを組んだ串田雅実キャディーから「悪いゴルフはしていないよ」と言葉をもらい「予選落ちしたのに、練習にも付き合ってくれた」と感謝し、目が潤んだ。地元の練習場や、予選落ちした会場近くのコースを予約し、練習の機会をつくってくれる支援者もあった。

迎えた今大会。第１日のスタートホールで、青木香は「準備はできている」と前を向くことができた。２日目も「難しい１１番でバーディーを取れて『いくぞ！』という気持ちになれた」とバーディーを重ねた。

悩んで減った２キロの体重を、食べまくって３キロ増やした。前日は「スープカレー大盛り、チキン、卵２個追加、１０辛」を平らげた。心身とも充実しており「失うものはないです」とも言った。トンネルを抜けた先に、晴れやかな景色が待っているはずだ。