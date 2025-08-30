「阪神３−４巨人」（２９日、甲子園球場）

思わぬアクシデントに見舞われ、聖地での不敗神話が崩壊した。阪神・大竹耕太郎投手は５回１／３を５安打４失点。中１６日で満を持して上がったマウンド。得意の甲子園で白星を飾ることはできなかった。

三回まで無安打と持ち味の緩急を使ったピッチング。前回登板の広島戦では五回途中７失点と炎上していた。「前回の失敗を踏まえて考えてやってきた。出せた部分もある」。緩い球と速球を組み合わせて打者を手玉に取ったが、四回には１死一、二塁から、岸田に初球ど真ん中のストレートを中前に運ばれて１点を献上。先制を許した。

さらに六回は連打と四球で１死満塁のピンチを招くと、ここで異変。「軸足のふくらはぎ。つっただけです」。左腕の元へ安藤投手コーチらが駆けつけた。治療のためベンチに下がったが、戻ってくることはなかった。

アクシデントによる無念の緊急降板。「こうやって投げられなくて代わるというのが一番、チームにも迷惑。結果的にマウンドを降りてしまってチームが負けた。その辺はプロ野球選手としての責任を果たしていない」。敗戦の責任を背負い込んだ。代わったドリスもキャベッジに走者一掃の二塁打を浴び、３点を奪われた。

悔やまれる形でマウンドを降りたが、勝利への意地は示していた。１点を追った五回に１死満塁で打席が回ると、初球の外角直球を中前に運ぶ同点適時打。塁上で拳を突き上げた。自身、２４年８月１０日以来の適時打で、バットで存在感を発揮した。

今季甲子園で５試合に登板し、防御率１・１０、無傷の４勝。無類の強さを誇っていたが、２４年５月２９日の日本ハム戦以来、４５７日ぶりに聖地で黒星を喫した。「しっかり患部の状態を確認しながら。水分が足りないからとかではなく、できる対策を考えていかなければいけない」。次こそ必ず白星を取り返す。