¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¹Åç4-2¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯8·î29Æü¡¡¿ÀµÜ¡Ë
¡¡¹Åç¡¦±©·î¤¬ÂÇ¤Ã¤Æ¡¢Áö¤Ã¤ÆÌöÆ°¤·¤¿¡£
¡¡1¡½0¤Î4²ó¤Ë¤Ï1»à°ìÎÝ¤«¤é¹âÍü¤ÎÄ¾µå¤ò±¦Ãæ´Ö¤ØÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢7·î20Æü¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï°ÊÍè¤ÎÂÇÅÀ¤òµÏ¿¡£ÆóÅð¤ò»î¤ß¤¿6²ó¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¸«¤¿Åê¼ê¡¦¹âÍü¤Î°ìÎÝ¤±¤óÀ©¤¬°Á÷µå¡ÊµÏ¿¤ÏÅðÎÝ¤È¹âÍü¤Î¼ººö¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬Å¾¡¹¤È¤¹¤ë´Ö¤Ë°ìµ¤¤ËÀ¸´Ô¤·¤¿¡£¡Ö°ìÈÖ¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ë¼«Ê¬¤¬1»î¹ç¤Ç¤â¹×¸¥¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£