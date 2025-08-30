¥¹¥Ý¥Ë¥Á

●セ・リーグ　広島4-2ヤクルト（2025年8月29日　神宮）

¡¡¹­Åç¡¦±©·î¤¬ÂÇ¤Ã¤Æ¡¢Áö¤Ã¤ÆÌöÆ°¤·¤¿¡£

¡¡1¡½0¤Î4²ó¤Ë¤Ï1»à°ìÎÝ¤«¤é¹âÍü¤ÎÄ¾µå¤ò±¦Ãæ´Ö¤ØÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢7·î20Æü¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï°ÊÍè¤ÎÂÇÅÀ¤òµ­Ï¿¡£ÆóÅð¤ò»î¤ß¤¿6²ó¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¸«¤¿Åê¼ê¡¦¹âÍü¤Î°ìÎÝ¤±¤óÀ©¤¬°­Á÷µå¡Êµ­Ï¿¤ÏÅðÎÝ¤È¹âÍü¤Î¼ººö¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬Å¾¡¹¤È¤¹¤ë´Ö¤Ë°ìµ¤¤ËÀ¸´Ô¤·¤¿¡£¡Ö°ìÈÖ¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ë¼«Ê¬¤¬1»î¹ç¤Ç¤â¹×¸¥¤Ç¤­¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£