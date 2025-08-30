¹Åç¡¦¿¹±ºÂçÊå¡¡µåÃÄÆüËÜ¿Íº¸ÏÓ¤Ç¤Ï94Ç¯¤ÎÂçÌî°ÊÍè¥·¡¼¥º¥ó2·å¥»¡¼¥Ö
¡¡¹Åç¡¦¿¹±º¤¬µåÃÄÆüËÜ¿Íº¸ÏÓ¤Ç¤Ï94Ç¯¤ÎÂçÌîË°ÊÍè¡¢31Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥·¡¼¥º¥ó2·å10¥»¡¼¥Ö¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡4¡½1¤Î9²ó¤ËÅÐ¾ì¡£2»à¤«¤éÉÍÅÄ¤Ëº¸±Û¤¨¥½¥í¤òÈïÃÆ¤·¤¿¤¬¡¢Â³¤¯Æâ»³¤òº¸Èô¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£¡Ö¤¹¤°ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¼¡¤ÎÂÇ¼Ô¤ÇÍÞ¤¨¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê10¥»¡¼¥ÖÌÜ¤â¤À¤¬¡Ë°ì»î¹ç¡¢°ì»î¹ç¤¤¤±¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¡£9»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¼ºÅÀ¤³¤½¤·¤¿¤¬¡¢7·î²¼½Ü¤«¤éÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÞ¤¨¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÍê¤ì¤ëÆ¯¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£