¡¡¡Öºå¿À£³¡Ý£´µð¿Í¡×¡Ê£²£¹Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡Ìó£±¥«·î¤Ö¤ê¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¹Ã»Ò±à¤ò°ìµ¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£ºå¿À¤Ï£³ÅÀ¤òÄÉ¤¦È¬²ó£±»à¤«¤é¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬º¸±Û¤¨¤Î£±£¹¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ä¤È¡¢º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤â£²¼ÔÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë£³£´¹æ¥½¥í¤òº¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤¿¤¿¤¹þ¤ó¤À¡£»î¹ç¤Ë¤ÏÇÔ¤ì¡¢£²£±Æü°ÊÍè£¸Æü¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡È¥Þ¥¸¥Ã¥¯ÄäÂÚ¡É¤Ç¡Ö£±£±¡×¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢£·¤ÄÃù¶â¤ò¾åÀÑ¤ß¤·¤¿Ä¹´ü¥í¡¼¥É¤ÎÀª¤¤¤òËÜµòÃÏ¤Ç¤â¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÇÔ¤ì¤Ï¤·¤¿¤¬¡¢µÕ¤Ë¼ó°Ì¤Î¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡££³ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤«¤é¿¹²¼¤Èº´Æ£µ±¤Î£²¼ÔÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¡£´°Á´¤ÊÎôÀª¥à¡¼¥É¤«¤é°ìÅ¾¡¢µð¿Í¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë·Á¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡££³ÈÖ¤Î£±£¹¹æ¥½¥í¤Ë¡¢£´ÈÖ¤Î£³£´¹æ¥½¥í¡£¤É¤Á¤é¤âÂÇµåÂ®ÅÙ£±£¶£°¥¥íÄ¶¤¨¤Èµ¬³Ê³°¤Î°ìÈ¯¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡È¬²ó£±»à¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÂçÀª¤¬¤¤¤¿¡£¿¹²¼¤¬ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢´Å¤¯Éâ¤¤¤¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂª¤¨¤ë¡£¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢ÂçÀª¤µ¤ó¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¤¬Â®¤¤¡£¤½¤ì¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤¤¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë´¿À¼¤¬µ¯¤³¤ê¡¢Í¾Íµ¤Çº¸ÍãÀÊ¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¥¤¥ó¡£¤Þ¤À¤¤¤±¤ë¡¢¤È»×¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¼«¿È½é¤Î£²£°¹æ¤Ë¤â²¦¼ê¡£¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î£·£³ÂÇÅÀ¤â¤¢¤È£±¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£µð¿ÍÀï¤Î£¶ËÜÎÝÂÇ¤ÏÂÐÀï¥«¡¼¥ÉÊÌ¤ÇºÇÂ¿¡£¡ÖÁê¼ê¤Î¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÅê¼ê¤«¤é°ìËÜÂÇ¤Æ¤¿¡£¼¡¤Ï¤½¤¦¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡£·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¡¢µ¤¤ò´Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£³ÈÖ¤¬ÂÇ¤Ã¤Æ¡¢£´ÈÖ¤¬ÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²¡¤»²¡¤»¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ËÂ³¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢º´Æ£µ±¤âÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤«¤ÃÈô¤Ð¤·¤¿¡£¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£³°³Ñµå¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢ÉÍÉ÷¤Ë¤â¾è¤Ã¤Æº¸Ãæ´Ö¤Ø¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¡£ÉáÄÌ¤ÎÂÇ¼Ô¤Ê¤éº¸Èô¤Ç½ªÎ»¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¥Ñ¥ï¡¼¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ£±£¶£¹¥¥í¤ÇÈôµ÷Î¥£±£±£²¥á¡¼¥È¥ë¤Î£³£´¹æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç£±£¹£¸£µÇ¯¤Î¿¿µÝÌÀ¿®¤ËÊÂ¤Ó¡¢¥·¡¼¥º¥óËÜÎÝÂÇ¿ô¤ÏµåÃÄÎòÂå£±£³°Ì¥¿¥¤¡£·î´Ö£¸ËÜÎÝÂÇ¤Ïº£Ç¯£´·î¤È£¶·î¤ËµÏ¿¤·¤¿¼«¿ÈºÇÂ¿¥¿¥¤µÏ¿¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡££··î°Ê¹ß¤Î¥¢¡¼¥Á¤Ï»î¹çÁ°¤Þ¤Ç£±£³ËÜÃæ£±£²ËÜ¤¬±¦ÍãÊý¸þ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËµÕÊý¸þÃÆ¡£¡Ö¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¾å¸þ¤¯Ãû¤·¤Ë¤â¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡£²¿Í¤Ïº£µ¨£²ÅÙÌÜ¤Î£²¼ÔÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤Ç¡¢º£µ¨£¶ÅÙÌÜ¤Î¥¢¥Ù¥Ã¥¯ÃÆ¡£²áµî£µ¾¡¤ÇÉÔÇÔ¿ÀÏÃ¤ÏÊø²õ¤·¤¿¤¬¡¢£²ËÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¸×ÅÞ¤òËþÂ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¡£¿¹²¼¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òÃ¸¡¹¤È¤ä¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¡×¤ÈÎäÀÅ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¡£¤¢¤È£±ÅÀ¤Ï±ó¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²þ¤á¤ÆÌÔ¸×ÂÇÀþ¤Î°ÒÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤â½ª¤ï¤ê¡¢£··î£³£±Æü°ÊÍè¡¢£²£¹Æü¤Ö¤ê¤ÎËÜµòÃÏ³«ºÅ¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¿¹²¼¤ÏÀ¼±ç¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£¡Ö½ªÈ×¤ËÇ´¤ì¤¿¤Î¤ÏÌÀÆü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¡£Í¥¾¡¤Ø¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤³¤½£±£±¤Î¤Þ¤Þ¤À¤¬¡¢¥¢¥¤¥Ö¥é¥Ã¥¯·»Äï¤Î¶¦±é¤¬¶á¤¤¾Íè¤ÎÆ¹¾å¤²¤ò³Î¿®¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¢¡¿¹²¼¡õº´Æ£µ±¥¢¥Ù¥Ã¥¯ÃÆº£µ¨½é¹õÀ±¡Ä¡¡¿¹²¼¤Èº´Æ£µ±¤Î¥¢¥Ù¥Ã¥¯ÃÆ¤Ïº£µ¨£¶ÅÙÌÜ¤Ç½éÇÔÀï¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î£µÅÙ¤Ï¡£µ·î£µÆü¡¦µð¿ÍÀï¢£¶·î£±Æü¡¦¹ÅçÀï£Æ±£¸Æü¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Æ±£²£¹Æü¡¦¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¥£··î£¶Æü¡¦£Ä£å£Î£ÁÀï¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÄÌ»»¤Ç¤Ï£¹ÅÙÌÜ¤Ç¤³¤ÎÆü¤Ç£·¾¡£²ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£