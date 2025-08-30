◇セ・リーグ 広島4-2ヤクルト（2025年8月29日 神宮）

勝利のバトンをしっかりとつないだ。広島先発の森が7回を被安打2の1失点投球で7月31日以来の6勝目。チームの4月以来となる、今季最長タイ5連勝に貢献した。

「真っすぐで押し込めていたので、それが良かったかなと思う」

味方が先制した直後の2回に村上を四球で歩かせたが、オスナを右飛、古賀は二ゴロ併殺といずれも球威で封じ込めた。4回には内山、村上の3、4番を連続三振に。7回2死から村上にソロ本塁打を浴びるまでは14者連続アウトという安定感で、余力十分に投げきった。

24日には同い年で長きにわたりチームを支えてきた森下が右肩の張りを訴えて1軍登録を抹消された。「体の状態を聞いて、こんな感じと聞いて、じゃあ待っとくから、と。本人が一番苦しいと思うので」。仲間の無念を晴らしたい。そんな思いも力の源だった。かつては立ち上がりに課題を残した時期もあったが、新井監督「そこから入りもしっかりしているから。本人も意識していると思うし、ナイスピッチングだったと思います」と称える内容だった。

敗れたDeNAとは同率3位となり、7月12日以来のAクラス浮上。24日の常広を皮切りに、連勝中はいずれも先発投手に勝ちがついた。ここへ来て先行逃げ切りの勝ちパターンが板についてきた広島が“混セ”の主役を担う。