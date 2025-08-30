¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û¹â¶¶¥Ò¥í¥à¡¡¥Î¥¢½Ð·â¤Ç´üÂÔ¤¹¤ëOZAWA¤È¤ÎÁø¶ø¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¥Ç¥«¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Î¥¢£¹·î£¸Æü¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç£Ç£È£Ã¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Î£Ù£Ï¡½£È£Å£Ù¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¹â¶¶¥Ò¥í¥à¡Ê£³£µ¡Ë¤¬¡¢Êý½®¿¯¹¶¤Î¿¿°Õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡££··î¸å³Ú±àÂç²ñ¤«¤é¥Î¥¢¥¸¥å¥Ë¥¢ÀïÀþ¤Ë»²Æþ¤·¤¿¥Ò¥í¥à¤Ï¡¢°ìÂÎ¤Ê¤¼Â¾ÃÄÂÎ¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤òµá¤á¤¿¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¥Î¥¢¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¥¥Ã¥«¥±¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡¿·ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¾ÝÄ§ÅªÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ò¥í¥à¤¬¥Î¥¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î»êÊõ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£¼èºà¾ì½ê¤Ë¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤ò»ØÄê¤·¤¿¥Ò¥í¥à¤Ï¡Ö¿·ÆüËÜ¤Î³°¤Ç³èÌö¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Í×¤ÏàÈ¿¹³´üá¤Ç¤¹¤è¡£¥×¥í¥ì¥¹Ç¯Îð£±£µºÐ¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ç¯¤´¤í¤È¤¤¤¦¤«¡£°ìÅÙ³°¤Ë½Ð¤Æ¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤À¤±¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ç¤â¤¬¤¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤È¤Ä¤«¤ß¼è¤ê¤¿¤¤¡¢Âç³èÌö¤·¤¿¾å¤Ç¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤¤¤Ê¤È¡×¤È¶»Ãæ¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡Åö½é¤Ï£±£±ÆüÀîºêÂç²ñ¤ÇÄ©ÀïÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£Ù£Ï¡Ý£È£Å£Ù¤¬º¸ÌÜ¤Î´ããÝÄì¹üÀÞ¤Ë¤è¤ê¸å³Ú±à·èÀï¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÂÎ¤¬¤¹¤´¤¯·Ú¤¤Áª¼ê¤À¤Ê¤È¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¡£¼«Ê¬¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ËÁê¼ê¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤³¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢»î¹ç¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦Áª¼ê¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Î¥ê¥ß¥Ã¥¿¡¼¤¬³°¤ì¤¿»þ¤Ï¶²¤í¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢²¶¤¬³°¤·¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È·ãÆÍ¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ò¥í¥à¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥Î¥¢¤Ê¤Î¤«¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢£Ï£Ú£Á£×£ÁÁª¼ê¤Î½Ð¸½¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¥Ç¥«¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Áª¼ê³¦·¨¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢ÌÌÇò¤¤Áª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¥Î¥¢¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¡£¤Ç¡¢¥Î¥¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¤é¶â´Ý¡ÊµÁ¿®¡Ë¤µ¤ó¤È¤«¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Íí¤ó¤À¤éÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È°Õ³°¤ÊÈ¯Ã¼¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¡Ê£Ï£Ú£Á£×£Á¤È¤Ï¡Ë¼«Æ°Åª¤Ë¸ò¤ï¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ï¿·ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¸ú²Ì¤¬µ¯¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï¥Î¥¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÄºÅÀ¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤·¡¢¤½¤³¤·¤«¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¥ê¥ó¥°¤Î¿·ÆüËÜ¤Ç¤Ï£¹·î£²£¸Æü¿À¸ÍÂç²ñ¤ÇÀÐ¿¹ÂÀÆó¤È¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿¡£¡Ö£Ç£È£Ã¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎºÇÂ¿ËÉ±ÒµÏ¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¦¼Ô¤È¤·¤ÆÀÐ¿¹¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤Î¤ÏÌÌÇò¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÀÐ¿¹¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢Ä©Àï¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÌÌÌÜ´Ý¤Ä¤Ö¤ì¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¤½¤¦¤·¤¿¤éµ¢¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£µÕ¤ËµïºÂ¤ê¤Þ¤¹¡¢¥Î¥¢¤Ë¡£ËÜ³ÊÅª¤Ë¤º¤Ã¤È¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µÕ¤Ë¿·ÆüËÜ¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤òµÙ¤Þ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È´íµ¡´¶¤òÊç¤é¤»¤Ä¤Ä¡¢É¬¾¡¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¤½ª¤¨¤¿¥Ò¥í¥à¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥É¥ê¥ó¥¯¥Ð¡¼¤Î¤ªÂå¤ï¤ê¤ò¡Ä¡×¤È¡¢¤½¤½¤¯¤µ¤ÈÎ¥ÀÊ¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¤¹¤Ç¤ËÆâÆ£Å¯Ìé¤¬²¿ÅÙ¤â¤³¤¹¤Ã¤¿¥Í¥¿¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¨ºÂ¤Ë°ÛÊÑ¤ò»¡ÃÎ¤·¤¿µ¼Ô¤¬½ÐÆþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤Ç¥Ò¥í¥à¤Î³ÎÊÝ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤Ê¿©¤¤Æ¨¤²¤Ï¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£