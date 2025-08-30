◇セ・リーグ 広島4-2ヤクルト（2025年8月29日 神宮）

広島・坂倉将吾捕手（27）が29日ヤクルト戦（神宮）で2回に先制の適時二塁打を放ち、勝利に導いた。4回にも右前適時打を放ち2安打2打点と躍動。8月は月間打率1割台と低迷し、複数安打も8日の中日戦以来、13試合にわたり出ていなかったが、復調の兆しをみせた。チームは4月以来の今季最長タイ5連勝。3位・DeNAが中日に敗れたため、同率で7月12日以来の3位に浮上した。

坂倉が苦境をはね返し、自らのバットで勝利を呼び込んだ。2回2死一塁だ。1ストライクから高梨の低めカーブを捉え、左中間へ先制の適時二塁打。6日のDeNA戦以来、出場16試合、64打席ぶりの適時打が決勝の一打となった。

「ベンチで見ていても（高梨は）真っすぐが良いように見えていた。真っすぐでいきながら（カーブに反応して）振れたので良かった」

114キロの初球カーブを見逃し、引き続き直球にタイミングを合わせた中で、2球連続できた低めカーブをコンパクトに振り抜き、外野の間を抜いた。8月は試合前まで月間打率・171、3打点と苦しんでいた。本来の状態とほど遠い内容が続き、27日の試合前練習では新井監督から直接指導を受けた。「監督含めていろんな人から助言をもらっている。それが練習でできても試合でできなかったら意味がない。恩返しの意味でも結果で示せれば」。指揮官から助言をもらってからも、試合後はベンチ裏のスイングルームに残って一人で黙々とバットを振り、向き合ってきた。前日28日の巨人戦で22打席ぶりに安打を放ち、トンネルを脱出すると、一夜明けたこの日も快音を響かせた。

「急には良くならないので、本当に積み重ねというか、良いものが2日続いているので、これが長く続くようにもっと練習していきたい」

2―0となった4回1死三塁では高梨の初球フォークを右前へ。新井監督も「段々と（坂倉）らしくなってきた。昨日（28日）の試合の内容を見てもちょっと上がってきたかなと思う」とうなずく。

同率3位浮上とCS進出も見えてきたが、坂倉は足元を見つめる。

「去年もここまでは良かった。ここからが本当の勝負になってくると思う。ここまで離されずにみんなで頑張ってきたので、最後もうひと踏ん張りできるように。個人的にも、置いていかれないように頑張りたい」

昨年9月は5勝20敗の大失速で首位から4位に転落。悲劇を今年は歓喜に変える。背番号31は勝負の行方を左右する最終盤での活躍を期した。 （長谷川 凡記）